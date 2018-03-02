Американские законодатели осудили милитаристский посыл речи Путина

Голос Америки. Американские законодатели выступают с резкой критикой речи российского президента Владимира Путина, в которой тот рассказал о разнообразных новых видах стратегических ядерных вооружений, способных поразить почти любую цель в мире.

Президент Путин рассказал, что среди новых российских вооружений есть ядерная крылатая ракета, беспилотный подводный аппарат и гиперзвуковая ракета. По его словам, «сдержать Россию не удалось», а те, кто не прислушивался к ней раньше, должны прислушаться теперь.

На Капитолийском холме речь Путина вызвала резкое осуждение. Так, сенатор-республиканец Том Тиллис заявил: «Я отношусь к господину Путину как к любому убийце или преступнику. Когда они что-то говорят, они, вероятно, лгут, но надо воспринимать это всерьез».

Демократ Бен Кардин, входящий в состав сенатского Комитета по международным отношениям, заявил: «Когда страны хвалятся своими вооруженными силами, на то есть причины: они знают, что их потенциал гораздо меньше, чем они утверждают. Дело не в том, насколько велика их военная мощь, а в том, как они ее используют».

Как ожидается, по итогам предстоящих в этом месяце выборов Путин будет переизбран на еще один шестилетний срок.

На снимке — сенатор Тим Тиллис (Фото — Голос Америки)