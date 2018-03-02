Турки задержали греческих военных, случайно перешедших границу при патрулировании

В Турции уже сутки удерживают двух греческих военных, которые случайно пересекли границу между странами. Об этом сообщает издание Ekathimerini со ссылкой на сообщение Генштаба Греции, передает Европейская правда.

Греческие солдаты в неблагоприятных погодных условиях патрулировали границу в лесистом районе вблизи реки Эврос.

Они случайно зашли на турецкую территорию, где их сразу задержали турецкие военные.

Двух греков, офицера и солдата, отправили для допроса в турецкий город Эдирне.

Генштаб Греции проводит рутинные процедуры для возвращения военных домой.

Обозреватели отмечают, что подобные инциденты решаются обычно в течение считанных минут, поскольку случайное пересечение границы – вполне привычное явление при патрулировании.

Фото — Ekathimerini