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14:22 | Март 2 2018

Турки задержали греческих военных, случайно перешедших границу при патрулировании

Турки задержали греческих военных, случайно перешедших границу при патрулировании

В Турции уже сутки удерживают двух греческих военных, которые случайно пересекли границу между странами. Об этом сообщает издание Ekathimerini со ссылкой на сообщение Генштаба Греции, передает Европейская правда.

Греческие солдаты в неблагоприятных погодных условиях патрулировали границу в лесистом районе вблизи реки Эврос.

Они случайно зашли на турецкую территорию, где их сразу задержали турецкие военные.

Двух греков, офицера и солдата, отправили для допроса в турецкий город Эдирне.

Генштаб Греции проводит рутинные процедуры для возвращения военных домой.

Обозреватели отмечают, что подобные инциденты решаются обычно в течение считанных минут, поскольку случайное пересечение границы – вполне привычное явление при патрулировании.

Фото — Ekathimerini 

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Рубрики: Военные, Европа, Международные

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