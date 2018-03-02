Премьер Грузии Георгий Квирикашвили прибыл в Армению с официальным визитом

Сегодня 2 марта с официальным визитом в Армению прибыл Глава Правительства Грузии Гиорги Квирикашвили. В аэропорту «Звартноц» коллегу встретил Премьер-министр РА Карен Карапетян.

В составе возглавляемой Гиоргием Квирикашвили делегации – Первый Вице-премьер-министр, Министр экономики и устойчивого развития Димитри Кумсишвили, Вице-премьер-министр, Министр иностранных дел Михеил Джанелидзе, Министр обороны Леван Изория, Министр финансов Мамука Бахтадзе, другие должностные лица.

После официальной церемонии встречи главы правительств двух стран направились в Правительство РА, где пройдут армяно-грузинские переговоры сначала в узком, затем – в расширенном составе.

Пресс-служба Правительства Армении