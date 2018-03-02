Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:27 | Март 2 2018
13:27 | Март 2 2018

Армен Саргсян избран президентом Армении

Армен Саргсян избран президентом Армении

Армен Саргсян сегодня был избран Национальным собранием четвертым президентом Армении. За его кандидатуры проголосовали 90 депутатов, 10 депутатов проголосовали против, передает Радио Азатутюн.

«Президент Республики вступает в должность на специальном заседании Национального собрания, которое в случае очередных выборов созывается в день истечения срока действия полномочий предыдущего президента. Следовательно, специальное заседание Национального собрания будет созвано 9 апреля», — заявил председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян.

В своем выступлении новоизбранный президент сказал, что приложит всю свою энергию и опыт в деле служения Республике Армения и ее народу.

Фото — Радио Азатутюн

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Рубрики: Политика

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