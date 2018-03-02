Культура диалога

Если я попытаюсь сформулировать, чего недостает нам, жителям Армении, то в числе множества прочих недостатков отметил бы дефицит здоровых традиций в рабочих, деловых отношениях. Эти традиции не обусловлены национальной принадлежностью, образовательным цензом или «западным» происхождением. Здесь, в Ереване, готовящий в маленьком ларьке закуски армянин из Алеппо преподносит такой же положительный пример этой культуры, как и прибывший из Гарварда профессор. Чем они схожи? Пожалуй, тем, что пытаются преодолеть собственное «эго», и если даже с кем-то имеют какие-то противоречия, то все равно, во всех случаях умеют перенести отношения на «сухое», деловое поле. Предполагаю, что эта культура является результатом долгих и нормальных рыночных отношений.

У нас это не получается: подходы более мальчишеские, я бы даже сказал – «петушиные». Пашинян по-мальчишески «врезал» Гегамяну, а тот по-мальчишески «влепил ответ» (этого не хватало еще, чтобы в долгу остаться), и в результате они долгое время, если не навечно, останутся не политическими противниками, а «врагами». Возможен ли диалог между ними? Весьма сомневаюсь. Этому мешает многое, в том числе и отсутствие культуры диалога, культуры, которая просто невозможна при условии чрезмерно ярко выраженного «эго».

Слово «диалог» в течение последнего месяца часто использует кандидат в президенты Армен Саргсян. Диалог между разными партиями, различными слоями общества, между Арменией и Диаспорой. Если целью является «врезать друг другу» или «попетушиться» по-мальчишески, то, естественно, никакого диалога не выйдет. Более того, если цель любой ценой оказаться правым и в споре оставить за собой «последнее слово», то из этого тоже ничего не получится.

По новой Конституции, одной из главных функций президента, насколько я понимаю, является создание условий для таких диалогов. Президент не представляет никакую партию, политическое течение, никакую внешнюю «ориентацию», и благодаря этому имеет возможность держать открытой дверь для общения со всеми, независимо от того обстоятельства, что многим выгодно в любую минуту «хлопнуть» этой самой дверью.

Удастся ли это Армену Саргсяну, сказать не могу. Но определенные надежды вселяет то, что он представляет ту культуру, о которой я говорил выше. И вчерашнее общение с депутатами, кажется, подтверждает это.