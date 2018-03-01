Банк ВТБ (Армения) совместно с Mastercard объявляют о запуске промо-акции “Киночас”

Все держатели карт Mastercard и Maestro Банка ВТБ (Армения) станут участниками национальной промо-кампании “КИНОЧАС”.

С 1-го марта по 7-ое апреля 2018 года включительно держатели карт Мastercard и Maestro ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”, совершая безналичные покупки картами Mastercard и Maestro на территории Армении и зарубежом получат бесплатные билеты в кино.

Для участия в промо-кампании “КИНОЧАС” необходимо:

с 1-го марта по 7-ое апреля 2018 года включительно оплачивать свои повседневные и крупные покупки картами Мastercard и Maestro, с 10-го марта каждую субботу и воскресенье с 12:00 по 20:00 часов предъявлять чеки покупок в специальные стойки Mastercard, расположенные в торговых центрах Далма Гарден Молл и Ереван Молл, и обменивать каждые 4 чека безналичных покупок на сумму выше 8.000 драмов РА на сертификат на 2 бесплатных билета в кино.

Промо-кампания не распространяется на платежи картами Мastercard и Maestro, осуществлённые в интернет среде. Один и тот же клиент может принять участие в промо-кампании “КИНОЧАС” более одного раза, обменивая в течении акции чеки безналичных покупок несколько раз.

Более подробную информацию об условиях промо-акции “КИНОЧАС” можно получить в филиалах Банка ВТБ (Армения), a также в единой информационной службе Банка по номеру 87-87.