«Представьте этот документ, и на этом закончим, этот вопрос вас будет постоянно преследовать»: Никол Пашинян – Армену Саргсяну

«Надо обосновать документально, что вы отказались от гражданства Великобритании. Вы сказали, что являетесь гражданином Армении с 2011 года, но почему не берете у Великобритании и не обнародуете это справку, чтобы разговоры об этом прекратились? Представьте этот документ, и на этом закончим, этот вопрос вас будет постоянно преследовать», – сказал в ходе обсуждения в парламенте вопроса о выборах кандидата в президента РА депутат от блока «Елк» Никол Пашинян, адресуя вопрос кандидату в президенты Армену Саргсяну.

Армен Саргсян ответил: «Я уже неоднократно обращался к этому вопросу. Этот документ не о том, гражданин ли я Великобритании или нет, этот документ о замораживании моего британского гражданства».

Никол Пашинян выразил несогласие: «Что за несерьезное отношение к армянской общественности?». Однако Армен Саргсян настоял на прежнем ответе.

Затем Пашинян задал еще один вопрос: «Серж Саргсян заявил, что больше не будет президентом и премьер-министром. Что вы можете сказать об этом?» Армен Саргсян ответил: «Если после моего избрания Республиканская партия решит выдвинуть Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, то вопрос будет правильнее адресовать ему, а не мне. Я не могу комментировать заявления других политиков».

Никол Пашинян также интересовался мнением Армена Саргсяна о том, есть ли в Армении политические заключенные. «Мнения разные. Европейские институты пока не дали мне документа о том, что такой-то человек является политическим заключенным. Говорят, что они есть. Во всяком случае, в нашей стране не должно быть политзаключенных».