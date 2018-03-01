Искажение 1-го марта 2008 года в школьных учебниках истории Армении: цитаты

Sut.am. События новейшей истории Армении отражены в учебниках истории Армении для 9-го и 12-го классов. В этих учебниках встречаются формулировки, мысли, вводящие читателя, в данном случае – учащегося, — в заблуждение, а некоторые события вообще не упоминаются. Остановимся на некоторых из них.

1996

Говоря, к примеру, о президентских выборах 1996 года, авторы учебника для 9-го класса отмечают: «Президентом республики во второй раз был избран Левон Тер-Петросян. Недовольные результатами президентских выборов, люди вышли на митинги. После этих выборов началось отчуждение между властями и обществом. Этот политический кризис привел к отставке Левона Тер-Петросяна в 1998 году».

В учебнике для 12-го класса эта тенденция углубляется, и мы встречаем такое изложение событий: «Недовольные результатами президентских выборов, считая их сфальсифицированными, люди вышли на митинги и акции протеста, требуя проведения повторных выборов. 25-го сентября 1996 года участники митинга ворвались в здание парламента. Этот порыв протеста был пресечен. Начались аресты лидеров и наиболее активных участников оппозиции, происходили политические судебные процессы, в республике запретили проведение митингов и акций протеста».

Все это интересно тем, что при описании последующих событий новейшей истории Армении выражения «аресты», «политические судебные процессы» больше не употребляются, и митинг, организованный оппозицией, больше не представляется как «люди вышли на митинги».

2003

Например, в учебнике для 9-го класса, рассказывая о четвертых президентских выборах (2003 г.), ни словом не упоминают о последовавших за ними событиях – акциях, не рассказывают даже о событиях на Баграмяна. И это в том случае, когда даже Конституционный суд в 2003 году поставил под сомнение общественную поддержку властей.

2008

Но самым сомнительным и проблематичным стало описание событий первого марта 2008 года. В учебнике для 9-го класса читаем: «Президентом РА избран Серж Саргсян. Не приняв результатов выборов, радикальное крыло оппозиции под руководством Левона Тер-Петросяна с 20-го февраля 10 дней проводило мирные митинги, которые были разогнаны властями. Дестабилизированная ситуация в Ереване привела 1-2 марта к трагическим событиям. Произошли стычки между полицией и участниками митинга. Погибли 10 человек. Были раненые. В стране было введено 20-дневное чрезвычайное положение».

И хотя, что в учебнике для 9-го класса авторы используют термин «мирные митинги», из того же текста в учебнике для 12-го класса этот термин выпал: «Не приняв результатов выборов, радикальное крыло оппозиции под руководством Левона Тер-Петросяна с 20-го февраля 10 дней проводило непрерывные митинги».

Если в первом случае присутствует мысль о том, что власть разогнала эти митинги, то во втором случае этой мысли в тексте нет. В учебнике нет ни слова об арестах, политических судебных процессах и преследованиях лидеров оппозиции. Тогда как в случае с 1996 годом, когда объемы были в десятки раз меньше, авторы не «забыли» рассказать о них. Причем, согласно учебникам, в 1996 году на митинг вышли «люди», а в 2008 году – «радикальное крыло оппозиции».

Однако следует отметить еще одно обстоятельство в связи с событиями 2008 года, не соответствующее действительности: авторы учебника упоминают о введении чрезвычайного положения в стране. Тогда как приказ Роберта Кочаряна о введении чрезвычайного положения касался только города Еревана.

Отметим, что главным редактором учебника истории для 9-го класса был академик Владимир Бархударян (бывший вице-президент Национальной академии наук). А учебник истории Армении для 12-го класса редактировали директор Института истории НАА РА Ашот Мелконян, ректор ЕГУ Арам Симонян и А. Назарян.