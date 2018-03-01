Первое марта: вопросы, оставшиеся открытыми

С первого марта 2008 года прошло десять лет. В течение этих лет были и следствие, и суд, и сбор фактов, выступления, обвинения, сняты фильмы и написано бесчисленное множество статей.

Первое марта – трагедия государства. Это – трагедия и на личном, и на общественном, и на государственном уровне. Следовательно, выводы должны быть такими же трехуровневыми. Ответы на основные вопросы не даны по сегодняшний день: можно ли было избежать первого марта, что за заложенная мина привела к этому, были ли сделаны необходимые выводы, и, наконец, что надо сделать, чтобы никогда больше не допустить подобное?

Когда общество в стране не верит избирательной системе, когда нет доверия к самому важному общегосударственному мероприятию, то скапливается большая напряженность и решения находятся на улице. Самым важным выводом должно быть это.

Вообще следует понять, с какого момента мирные выборные процессы, гражданские инициативы выплескиваются на улицы, что является причиной для конфликта? Надо четко представить, что было сделано или, точнее, что не было сделано в свое время, и в результате произошло столкновение? Это поможет также понять, насколько кажущаяся сегодня инертной и спокойной атмосфера в действительности спокойна. Эмоциональная сторона «первого марта» пока еще очень сильна, вопрос очень чувствительный, велика опасность причинить боль лишь одним словом. Но сегодня, спустя десять лет после первого марта, настало время начать более открыто и честно анализировать процессы, происходящие внутри общества — вместо того, чтобы нам в очередной раз прятаться от самих себя, чтобы не дойти до очередного взрыва.

Если ответы на эти вопросы не сформирует политическая и государственная мысль, то это будет самым неуважительным отношением к жертвам «1 марта», и станет новой потенциальной миной в нашей стране.

Завершение этапа президентского правления и переход к модели парламентского правления – самый правильный момент для совершения нескольких важных шагов:

Государство должно обеспечить финансовую компенсацию семьям жертв «1 марта». Избирательную систему надо сделать доверительной. Начать формирование в стране новой политико-общественно-государственной элиты. Это очень важно для формирования в стране новой атмосферы, проведения в стране программных дебатов, и никогда больше не превращать выборы в борьбу между жизнью и смертью. Все это может сделать апрельская власть.

«Группа альтернативные проекты»