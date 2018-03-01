Армен Саргсян о программе разработки Амулсара: «Своего отношения не высказывал и не выскажу»

Во время обсуждения вопроса о выборах кандидата в президента РА сегодня кандидату в президенты Армену Саргсяну вопрос задала депутат блока «Елк» Лена Назарян. Ее интересовало оценка Армена Саргсяна об известных случаях проявления коррупции, например, о раздаваемых со стороны РПА предвыборных взятках, об оффшорных скандалах.

«Я не судья, моя оценка общая. Я должен внести свой вклад в борьбу против коррупции, которая в нашей стране должна быть институциональной. Дающий и берущий взятку – их двое, но виноваты мы все до тех пор, пока в нашей стране существуют подобные негативные явления», – ответил Армен Саргсян.

Затем Лена Назарян спросила: «Год назад, когда мы встретились с вами в Лондоне, вы сказали, что вышли из состава Совета директоров компании, разрабатывающей Амулсар, потому что посчитали опасной форму эксплуатации рудника. Намерены ли вы выступить вслух об этой опасности?».

Армен Саргсян ответил: «Я не мог с уверенностью заявлять такого, мой ответ был дипломатичным. Я был членом консультативного органа. Представил заявление, где отметил мое отношение к программе. Положительное оно или нет, я не говорил, и не скажу, так как это мое отношение пятилетней давности. Если меня изберут, то я уверяю, что экологии я придаю большую важность».