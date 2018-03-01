Седа Сафарян: 1 марта не был актом одного человека – «Грапарак»

1 марта остается незакрытой страницей, тлеющим угольком, который уже десять лет продолжает терзать в равной степени и власти, и оппозицию, и общественность, и особенно родных десяти погибших. В целях содействия раскрытию этих трагических событий, по принуждению со стороны международного сообщества и указом Сержа Саргсяна, в 2008 году была создана экспертная группа по сбору фактов, которая сделала заслуживающие внимания открытия, представила пять докладов, но просуществовала совсем недолго. По указу Сержа Саргсяна она была распущена в 2009 году, причиной была якобы деструктивная атмосфера, сложившаяся в группе, что делало невозможным ее дальнейшую деятельность.

Член группы по сбору фактов, назначенная от оппозиции, Седа Сафарян, оценивая ретроспективно работу группы, отметила, что 1 марта фактически было раскрыто, но следует говорить о правовых последствиях раскрытия.

«Посмотрите, на днях на трибуну парламента взошли родственники погибших и заявили – кто убил их сыновей? То есть, родственников погибших интересует конкретно личность, субъект, его окружение и непосредственно совершивший это человек. Для всех ясно, что со всем этим соприкасался бывший президент страны, всем понятно, что это не было оперативной мерой, как это пытались представить, это были широкомасштабные действия, к которым серьезно готовились, с осознанием последствий, и так далее и тому подобное. Я считаю, что да, никто не может рубить тот сук, на котором сидит, и мы сейчас находимся в этой ситуации: эта ветвь дерева никогда не будет срезана.

Первое марта так и останется, и каждый год, начиная с середины февраля, будут начинать вспоминать эту бойню, будет созывать слушания, и будем иметь те же нулевые результаты. Наша трагедия заключается также в том, что сразу же после 1-го марта мы забываем о нем, и этим обусловлен тот факт, что требование не имеет у нас того уровня, который позволит достичь того, чтобы власти были вынуждены были привлечь к ответственности виновных. Поведение оппозиции, в этом аспекте, тоже созвучно поведению властей», – говорит Седа Сафарян.

Мы отметили, что предпринимается попытка переложить ответственность за «1 марта» только на одного человека, бывшего президента, очистив остальных, в том числе и Сержа Саргсяна, который тогда был премьер-министром, а затем стал президентом. Но ведь, когда речь заходит о правосудии, наказанию должны подвергнуться все виновные, каждый в меру своей ответственности.

«Никто не говорит, что один человек является определяющим в этом вопросе. Я нахожу, что для задействования всего аппарата имелось большое число желающих угодить, и можно сказать, что число воодушевляющих тоже было большим. Для этого необходимо только выяснить, какие планы действий были разработаны полицией, начиная с 26 февраля, с чьей помощью, что за подразделения были готовы выполнять незаконные, вредящие и ослабляющие нацию, приказы.

В этом смысле я считаю, что это проблема не только в Кочаряне, и в этом вопросе следует быть справедливым. В этом вопросе один человек не играл столь определяющей роли. Также и безразличие людей, даже безразличие окружения, и подходы последующего президента – вовсе не выглядят так, что они содержат в себе оттенки оправданий. Итак, давайте будем честными и скажем, что это не был акт, совершенный одним человеком, хотя у каждого на самом деле сформировалось впечатление, что если решение единолично принял президент, что им еще оставалось делать», – ответила наша собеседница.

Эгине МАНУКЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»