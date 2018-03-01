Биография кандидата на должность Президента Республики Армена Саргсяна

Родился в городе Ереване 23 июня 1953 г.

Женат, имеет 2 детей.

Образование

В 1970 г. окончил Ереванскую среднюю школу N 114.

В 1976 г. окончил факультет физики Ереванского государственного университета (ЕГУ).

В 1978 г. окончил аспирантуру кафедры теоретической физики ЕГУ.

Кандидат физико-математических наук, доцент.

Трудовой опыт

В 1976-1990 гг. преподавал на факультете физики ЕГУ, основал отдел математического моделирования сложных систем кафедры физики ЕГУ.

В 1984-1985 гг. читал лекции и вел научно-исследовательскую работу в Астрономическом институте Кембриджского университета.

В 1986-1992 гг. вел научно-исследовательскую работу, читал лекции и работал в МГУ, в научных учреждениях и университетах Германии, США, Греции, Соединенного Королевства.

В 1991-1996 гг. занимал должность Временного поверенного по делам Армении, затем – посла РА в Соединенном Королевстве.

В 1992-1996 гг. был старшим послом в Европе, послом РА в Евросоюзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Ватикане, главой миссии РА в ЕС.

В 1996-1997 гг. занимал должность Премьер-министра РА.

В 1998-1999 гг. переназначен послом РА в Соединенном Королевстве и Ватикане.

В 2000-2013 гг. являлся старшим советником ЕБРР, учредительным председателем Eurasia House International, учредителем-председателем Евразийского центра Кембриджского университета, основателем ежегодного Евразийского медиафорума, учредителем ежегодной конференции бизнес-школы Кембриджского университета, председателем Давосского глобального совета энергетической безопасности Всемирного экономического форума (World Economic Forum), сопредседателем Института Восток – Запад (East West Institute), сопредседателем Euro-Atlantic Security Initiative (сопредседатель комиссии, председатель энергетической безопасности).

Учредительный председатель British -Armenian All -Party Parliamentary Group , член Совета Global LeadershipFoundation , член Совета Kennedy School of Government , Harvard University , член Совета Harris School of PublicPolicy Studies , University of Chicago , попечитель John Smith Trust , член Совета Всеармянского благотворительного союза, учредитель благотворительного фонда “Ереван – моя любовь” и др.

В 2000-2013 гг. главный советник Alcatel , Lucent , Telefonica , British Petrolium , Merrill Lynch -Bank օ f America и других международных компаний.

Награды

В 2017 г. награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” 1-й степени.

В 2008 г. Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым награжден орденом Сурб Григор Лусаворич.

В 1997 г. Его Святейшеством Папой Римским Иоанном Павлом Вторым удостоен степени Большой Крест ордена Св. Григорий Великий.

Автор многочисленных академических статей и публикаций по теоретической физике, астрофизике, компьютерному моделированию, политологии, экономике переходного периода. Почетный доктор НАН РА.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.

Пресс-служба Аппарата Национального Собрания Армении