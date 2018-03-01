Глава Страткома генерал Джон Хайтен: Россия «угрожает самому существованию» США

Командующий ядерными силами США назвал Россию первостепенной угрозой Соединеным Штатам.

При этом он также выделил Северную Корею и Китай, отметив, что последний по своим темпам развивается быстрее других противников.

«Россия является самой значительной угрозой, потому что в данный момент только она угрожает самому существованию нашей страны. Поэтому нам нужно посмотреть на это с такой перспективы», – заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая на конференции Ассоциации противовоздушной и противоракетной обороны Армии США.

Хайтен отметил, что Россия, Китай и Северная Корея представляют угрозы разного характера, которые развиваются разными темпами, но Соединенным Штатам приходится работать со всеми этими угрозами одновременно.

«Нельзя говорить о единообразной ситуации, но, как страна, мы по-прежнему пытаемся выработать единообразный ответ, хотя это так не работает», – заявил Хайтен о противостоянии угрозам со стороны трех главных противников Америки.

Пентагон запросил бюджет в 686 миллиардов долларов, один из крупнейших в американской истории, с акцентом на нейтрализацию возникающих угроз со стороны России и Китая.

Белый дом пока не отреагировал на просьбу прокомментировать слова Хайтена.

«Корейская проблема отличается от китайской проблемы и от российской проблемы. Все, что мы делаем в отношении Кореи, отражается на Китае. Все, что мы делаем с Китаем, отражается на России. Все, что мы делаем с Россией, отражается на всех остальных», – сказал Хайтен.

«Мне хотелось бы видеть в них друзей и партнеров, но когда появляется оружие, которое явно создано с расчетом на вас, то как у офицера и командующего войсками у меня нет выбора. Мне нужно понять, как противостоять этим угрозам, и я вижу в них угрозы», – продолжил глава Стратегического командования.

Северная Корея, будучи единственной страной, которая в этом столетии проводит ядерные испытания, представляет угрозу особого рода, сказал Хайтен.

«Думаю, Корея является самой неопределенной угрозой и самой большой угрозой в краткосрочном плане, потому что мы не знаем наверняка, как будет разворачиваться ситуация в этом году, – сказал генерал. – Похоже, что прямо сейчас на полуострове происходят позитивные вещи, но нам придется подождать и посмотреть, как все будет развиваться после завершения Олимпиады».

Хайтен также коснулся угрозы потенциальной войны с Северной Кореей.

«Любой человек, который носит форму, не хочет войны. Мы не хотим войны на этом полуострове, – сказал он. – Если вы там были, то и вы знаете, что не хотите идти по этому пути».

Хайтен также отметил, что Китай, ближайший союзник Пхеньяна, представляет уникальную угрозу для США, поскольку темпы развития его космических систем и боевого потенциала опережают российские и северокорейские.

«Если говорить о темпах, то никто в мире не движется быстрее, чем Китай. Китай – это тот противник, который движется быстрее других, – сказал он. – Они быстрее всех развиваются в космосе, они быстрее всех развиваются в плане гиперзвуковых систем, они по-прежнему отстают от США в большинстве категорий, но они двигаются быстро».

Фото — Голос Америки