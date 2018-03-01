Вопросы «1 Марта»

Главным преступлением 1 марта 2008 года, естественно, является убийство десяти человек. Я разделяю боль их родных, и считаю, что преступление возможно раскрыть. Но предположим (только предположим), что это невозможно. А можно ли проверить, было ли оправданным нападение на людей ранним утром 1 марта, ведь было ясно, что ситуация постепенно идет к разрядке, а спавшие на площади Свободы люди ни для кого-либо не представляли угрозы? И что самое важное, даже если разгон был оправдан, насколько правомерными были действия полиции?

Разве невозможно выяснить, кто был арестован 2 марта и в последующие дни? И все ли эти люди имели отношение к «массовым беспорядкам», опять-таки, если предположить, что это имело место? И не был ли обусловлен арест десятков людей попросту тем, что они возглавляли предвыборный штаб оппозиционного кандидата? Все ли осужденные совершили те деяния, в которых они были обвинены?

Естественно, одной из волнующих меня проблем является введение с 1 по 20 марта 2008 года государственной цензуры. (К счастью, во время недавних слушаний к проблеме привлек внимание один из коллег Левон Барсегян). Цензура в Армении запрещена как предыдущей, так и действующей Конституцией. А то, что это была цензура – очевидно. Что означает обязать СМИ предоставлять только официальную информацию? В таком случае это уже не средство информации, а листок официальных релизов. Что значит посадить в типографии «кагебешника», который проверяет содержание газеты и потом лишь разрешает или запрещает печатать газету? Что значит запретить провайдерам распространять интернет-контент средств информации? Мне кажется, что иначе цензура и не бывает. А это, в свою очередь, является грубым нарушением Конституции.

Я хочу сказать, что в связи с 1 марта, помимо раскрытия только убийств, есть множество других вопросов. И эти вопросы с помощью парламентских шоу, естественно, решены не будут. Это мероприятия совершенно из другого жанра. Это не значит, что я пытаюсь кого-то обвинить в «договорной игре». Даже и в мыслях не было. Жириновскому и Собчак тоже не из Кремля сказали, как привлечь внимание аудитории во время «дебатов». Они сами знают свое дело и без Кремля.