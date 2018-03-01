Никол Пашинян: «Нужно отправиться на Площадь Свободы»

«Для меня очень важно иметь, прежде всего, поддержку семьи. Моя семья готова откомандировать меня на Площадь Свободы. Ни больше, ни меньше. Это не значит, что они выставили меня из дома и сказали, чтобы я отправился на Площадь Свободы, если того требует борьба», – сказал вчера в беседе с журналистами в парламенте глава фракции «Елк» Никол Пашинян, комментируя свою запись на странице в Фейсбук и обсуждения во фракции.

На вопрос, есть ли в альянсе противоречия в вопросе борьбы против премьерства Сержа Саргсяна, Никол Пашинян ответил: «В нашем блоке всегда и относительно всего существуют разногласия. Мы не являемся тем альянсом, где действует принцип демократического централизма, то есть, существует абсолютная истина, и все подстраиваются под нее. В нашем блоке были, есть и будут противоречия».

Никол Пашинян сказал, что обсуждения продолжаются, есть надежда, что блок достигнет консенсуса, и они через конкретные действия осуществят то, что необходимо.

По личному мнению Никола Пашиняна, нужно отправиться на площадь Свободы. Он напомнил, что при осуществлении конституционных реформ Серж Саргсян заявил, что для должностного лица было бы неправильным претендовать в третий раз на руководство страной. «Если Серж Саргсян должен объявить, что он лжец и политический жулик, пусть объявляет», – сказал Никол Пашинян.