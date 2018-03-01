Левон Зурабян: «Позиция Армена Саргсяна относительно «1-го марта» общественности неизвестна»

Ввиду того, что 12 февраля представители Армянского национального конгресса (АНК) Левон Зурабян, Арам Манукян и Самвел Абраамян в офисе партии встретились с кандидатом в президенты Армении Арменом Саргсяном, журналисты попросили Левона Зурабяна поделиться впечатлениями об этой встрече, и известна ли им позиция кандидата в президенты относительно преступлений первого марта?

Левон Зурабян в своем ответе подчеркнул, что позиция Армена Саргсяна относительно ряда важнейших вопросов, в том числе и по «1-му марта», общественности неизвестна.

«Я сейчас не хочу переводить тему в плоскость его личных качеств. Мы ему сказали, что ваши подходы неизвестны общественности, и вы не легитимны: Конституция была принята по сфальсифицированным итогам референдума, а затем состоялись сфальсифицированные выборы парламента, и сейчас данное Национальное Собрание выберет президента. Следовательно, нелегитимная власть, которая не избрана народом, не может быть эффективной», – сказал Левон Зурабян.