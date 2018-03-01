Премьер-министр Турции: «Кто-то хочет предъявить нам счет за геноцид»

В ходе выступления на конференции в Торговой палате Анкары премьер-министр Турции Бинали Йылдырым затронул резолюции, принятые парламентом Нидерландов по вопросу о Геноциде армян. Не обращаясь непосредственно к Нидерландам, Йылдырым заявил, что на днях кто-то захотел предъявить Турции счет за геноцид. Он порекомендовал «требующим счета» сначала взглянуть на свою «постыдную» историю.

«Сегодня они хотят преподать нам урок, потребовать счет за геноцид. Геноцид армян, это события 1915 года. Вместо того чтобы ставить вопрос перед нами, взгляните назад на свою позорную историю. Колонизация, резня и геноцид является характерным для вашей истории. Сначала ответьте за свое грязное прошлое и работорговлю. Сначала ответьте за страны, превращенные вами на много лет в колонии, и массовые убийства, и лишь потом клевещите на нас», – разгневанно заявил премьер-министр Турции.

Источник – Haberler.com