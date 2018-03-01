Месседжи Сержа Саргсяна миру и ожидания от партнеров

160 млн евро – для экономического развития Армении

На прошлой неделе глава МИД РА Эдвард Налбандян, находящийся с рабочим визитом в Брюсселе, встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини. Собеседники коснулись вопросов реализации после ратификации Арменией Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС нескольких положений документа. Министр Налбандян и Верховный представитель Могерини обсудили вопросы, связанные с подготовкой к первому заседанию Совета партнерства. По завершении встречи Эдвард Налбандян и Федерика Могерини, как сопредседатели Совета сотрудничества Армения-ЕС, подписали документ об осуществлении Приоритетов партнерства Армении-ЕС. Могерини даже отметила, что «при каждой встрече подписывается документ».

Приветствуя министра иностранных дел Армении, Верховный представитель ЕС выразила благодарность за позитивное участие Армении в брюссельском саммите Восточного партнерства. Эдвард Налбандян и Федерика Могерини выразили свое удовлетворение по поводу регулярных контактов на высоком уровне между Арменией и ЕС. Министр Налбандян и Верховный представитель Могерини обсудили вопросы, связанные с подготовкой к первому заседанию Совета партнерства.

В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества Армении и ЕС, участия Армении в различных проектах ЕС, в частности, COSME и HORIZON 2020, переговоров по Соглашению об общей авиационной зоне. Обе стороны выразили удовлетворение по поводу присоединения Армении в следующем месяце к программе «Креативная Европа».

Так, Налбандян и Могерини подписали документ о реализации «Об осуществлении приоритетов партнерства Армении-ЕС». Делегация ЕС в Армении сообщила, что документ определяет приоритеты совместной политики предстоящих лет в соответствии с новым Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией. Подписанный документ охватывает четыре основных направления сотрудничества, в частности: укрепление институтов и эффективное управление; экономическое развитие и рыночные возможности; связь, энергоэффективность, окружающая среда и климатические действия; мобильность и контакты между людьми. Приоритеты партнерства будут иметь ключевое значение с точки зрения выделения финансовой помощи Армении в период до 2020 года. Европейский Союз планирует предоставить Армении около 160 млн. евро за указанный период. Средства планируется инвестировать, среди прочего, в такие области как образование и инновации, являющиеся ключевыми для экономического развития Армении. «Европейский Cоюз и Армения, подписав данное соглашение, еще больше укрепляют нашу и без того крепкую дружбу и сотрудничество. В сочетании с нашим новым Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое мы подписали всего три месяца назад на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, мы укрепляем наше совместное обязательство добиваться положительных результатов в областях, которые действительно влияют на жизнь людей, как в ЕС, так и в Армении. Мы продолжаем наше участие и деятельность и работу над воплощением этих обязательства в жизнь», — отметила Ф. Могерини.

На встрече высокий представитель и министр имели возможность обсудить более широкие рамки отношений между ЕС и Арменией, включая планы Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией, подписанного на саммите Восточного партнерства в Брюсселе 24 ноября 2017 года, отмечалось в пресс-релизе, распространенном делегацией ЕС в Армении.

«Я приветствую принятие приоритетов Партнерства между Европейским Союзом и Арменией. Оно являет собой непосредственный результат наших двусторонних отношений, которые мы строим на основе взаимных интересов. Это проложит путь для наших отношений, направленных на то, чтобы принести ощутимые выгоды в повседневной жизни граждан Армении», – в свою очередь сказал Комиссар Евросоюза по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

РА ведет переговоры со всеми заинтересованными странами, чтобы сформировать новый транзитный коридор от Чёрного моря до Персидского залива

17 февраля президент Серж Саргсян принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе обсуждения по теме «Внутри или вне: страны между Россией и Европой» президент Армении выступил с речью, в которой наряду с другими темами, затронул также вопросы, касающиеся внешней политики Армении, взаимодействия Армении с ЕАЭС и ЕС в рамках интеграционных процессов.

«Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу с чётким осознанием, что он будет наилучшим образом служить развитию нашей экономики, будущему нашей страны. Зафиксированные с момента вступления результаты укрепляют уверенность в принятом нами пути. В то же время, это совершенно не препятствует нашему сотрудничеству с Европейским союзом, в особенности в сфере институциональных реформ и модернизации. Наше сотрудничество с Евросоюзом поднялось на новый уровень Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве. Сейчас важно, чтобы процесс ратификации этого документа шёл с должной скоростью», — отметил он.

В то же время С.Саргсян констатировал, что Армения будет постоянно стремиться сотрудничать со всеми теми силами, которые уже достигли больших успехов и могут способствовать развитию Армении. «Отмеченная политика упрощает взаимодействие Армении как с ЕАЭС, так и с ЕС. Это также возможность для всех тех, кто желает посредством Армении расширять деловые связи с этими двумя интеграционными структурами. Мы сейчас ведём переговоры со всеми заинтересованными странами, чтобы сформировать новый транзитный коридор от Чёрного моря до Персидского залива. Мы надеемся, что в случае успеха список бенефициаров этого будет более широким, чем участвующие на переговорном этапе страны. Думаю, сотрудничество стран-членов ЕС и ЕАЭС, как в двусторонних, так и в многосторонних рамках соответствует нашим общим интересам и экономическому прогрессу».

Серж Саргсян завершил свою речь следующими словами: «В нашей общественности сформировалось широкое согласие по шагам, которые делаются в направлении внешней политики и экономической интеграции Армении».

«Мы не вели тайных переговоров с кем-либо, не принимали решений под чьим либо давлением», — заверил С. Саргсян.

Как известно, С. Саргсян на Мюнхенской конференции по безопасности ответил на интересующие участников вопросы: председатель и основатель группы “Евразия” Ян Бремер спросил президента Армении: «…С одной стороны Вы, так сказать, главный положительный герой сегодняшнего “фильма” в этом составе, все показывают на вас, как на примерного, но, конечно, ещё в 2013 году Армения отказалась, отринула на сторону соглашение об ассоциации с Евросоюзом и создала новое партнёрство. Вы опасались? Или это было давление России? Или жизнь изменилась? Это ли новая модель, новый пример?»

В ответ С.Саргсян отметил: «Когда мы с ЕС начали наши переговоры, наши российские партнёры, наши союзники об этом знали, и наши европейские партнёры знали, что мы ведём переговоры также с Евразийским экономическим союзом о членстве в тогдашнем Таможенном союзе. Мы видели это возможным. И когда принцип “и-и” поменялся на принцип “или-или”, мы не могли подписать такое соглашение. То есть, это не мы отказались подписать Соглашение об ассоциации, а Евросоюз не захотел подписывать с нами соглашение. Мы даже предлагали подписать одну часть соглашения – политическую часть, если это возможно, но наши европейские партнёры сказали – нет. Однако всего спустя недели с Украиной подписано такое соглашение, которое предлагали мы. Мы очень хорошо понимаем возможности Армении и возможности Украины, роль Армении и роль Украины, но, тем не менее, нам это было странно. Так что мы не отказались подписать такое соглашение и, слава Богу, что немного спустя после этого Евросоюз принял решение, и такое решение было утверждено на Рижском саммите – это было решение о дифференцированном подходе. И поэтому дифференцированному подходу нам удалось подписать с Евросоюзом документ. Хочу, чтобы здесь еще раз мы подчеркнули: мы ни с кем не вели тайных переговоров, мы не приняли решение под давлением кого бы то ни было, и, как я сказал, наш исторический опыт показывает, что попытки извлекать временные выгоды из противоречий приводят к большим трагедиям. Мы прошли через такую трагедию и не хотели бы, чтобы трагедии повторялись».

«В случае с Арменией не случилось того, что случилось с Украиной»

По мнению председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константина Косачёва, выступление президента Армении Сержа Саргсяна на конференции по безопасности в Мюнхене было из тех важных выступлений, которые отличались конструктивизмом и сбалансированностью. «Я уже высказал в социальных сетях свою оценку состоявшейся дискуссии, и я искренне поблагодарил Сержа Азатовича за блестящее выступление, за очень конструктивный вклад в дискуссию, за взвешенный, сбалансированный и очень ответственный анализ того, что происходит и в самой Армении, и в отношениях в регионе, и в более глобальном контексте, где безусловно у Армении есть своя видная и созидательная роль. Безусловно, его выступление было в рамках этой панели, без всякого преувеличения, центральным, и оно, конечно же, привлекло наибольшее внимание», — сказал он в беседе с «Арменпресс».

По его словам, опыт Армении с ее многовекторной политикой был в центре внимания присутствовавших на мюнхенской конференции, то есть, опыт Армении и то, как сочетать участие в процессах Евразийской экономической интеграции и в процессах интеграции, связанной с Европейским союзом. «Вот этот опыт, действительно, пока единственный и уникальный», — отметил Косачев, напомнив опыт Украины: «В случае с армянским опытом этого совершенно точно не произошло, и само по себе соглашение о евро-ассоциации выстраивалось с учётом интересов Армении по всему спектру направлений сотрудничества, в том числе и, может быть, в первую очередь с учётом обязательств Армении перед Евразийским экономическим союзом. Вот это пример того, как можно действовать, находя решения очень трудных и порой деликатных проблем в нормальном конструктивном ключе.

Мы, кстати (я имею в виду Россию), ровно так же предлагали в 2012-ом, 2013-ом году, ещё до начала украинского кризиса, мы предлагали и Украине, и Европейскому союзу точно так же организовать предварительные обсуждения, консультации с тем, чтобы избежать накладок, избежать противоречий соответствующих обязательств. Но тогда Европейский союз нам жёстко отвечал, что это не подлежит обсуждению, что это исключительно внутренний вопрос отношений Евросоюза и Украины. Мы знаем, к чему это привело».

В целом, стоит отметить, что в последнее время не только в России, но и в европейских странах «трендовой» темой стало не только возможность одновременного сотрудничества с ЕС и ЕАЭС, но и уверенность в необходимости сотрудничества ЕС и ЕАЭС.

Обобщение темы – в номере «Аравот» от 28 февраля.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

27.02.2018г