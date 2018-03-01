Глава Центрального командования США Джозеф Вотел: Россия играет в Сирии «роли поджигателя и пожарного»

Глава Центрального командования США Джозеф Вотел заявил, что Москва сначала обостряет напряженность, а потом выступает в роли посредника в урегулировании конфликта, передает Голос Америки.

Высокопоставленный американский генерал обвинил Россию в том, что она сеет семена нестабильности в Сирии и на Ближнем Востоке в стремлении расширить свое влияние за счет США и международного сообщества.

«В дипломатическом и военном плане Москва одновременно играет роли поджигателя и пожарного, обостряя напряженность между всеми сторонами в Сирии», – заявил законодателям во вторник глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел.

По словам Вотела, после этого Россия предлагает выступить посредником, пытаясь «подорвать и ослабить позиции каждой стороны на переговорах».

Подобная критика, хотя и приняла более резкие формы, чем в прошлом, в целом сообразуется с предыдущими предупреждениями США и представителей западных разведок, утверждающих, что Россия рассматривает Сирию как возможность восстановить центральные позиции Москвы на мировой арене.

Она также отражает озабоченность, изложенную в недавно представленной стратегии национальной безопасности США, в которой Россия названа «ревизионистской державой», стремящейся разрушить сложившийся международный порядок.

«Очевидно, что интересы России в Сирии – это интересы России, а не более широкого международного сообщества, – сказал Вотел. – Ее роль в настоящий момент носит невероятно дестабилизирующий характер».

Однако слова генерала, возможно, также отражают разногласия с администрацией президента США Дональда Трампа, который часто пытается сделать акцент на возможном сотрудничестве.

Хотя представители администрации говорят, что в некоторых областях действия России ущемляют интересы США и в этом случае США оказывают противодействие, по их словам, Ближний Восток не является такой сферой.

«Существует ли прямая угроза нам от России на Ближнем Востоке? Очевидно, угроза там исходит от террористов и Ирана», – заявил недавно высокопоставленный представитель администрации на условиях анонимности.

Вашингтон и Москва принимают согласованные усилия, чтобы избежать конфликта. Создана специальная «горячая линия», чтобы не допустить наземных столкновений американских и российских войск по ошибке.

Тем не менее, генерал Вотел считает, что действия России в Сирии активно подрывают усилия по борьбе с «Исламским государством» и поиску политического урегулирования конфликта в более широком плане.

«Действия России ставят достижение прогресса под угрозу, поскольку они сфокусированы не на борьбе с «Исламским государством», а скорее на сохранении собственного влияния и контроля над результатами», – заявил Вотел.

Он также подверг Россию критике за ее неспособность реализовать «гуманитарную паузу» в сирийском районе Восточная Гута, о которой Москва объявила во вторник.

«Россия должна признать, что она неспособна или не хочет принять участие в прекращении сирийского конфликта», – сказал генерал.

Фото — Голос Америки