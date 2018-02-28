«В Сумгаите в самых жестоких убийствах самым активным образом участвовали подростки»: Лариса Алавердян

Вчера в пресс-центре «Арменпресс» состоялась презентация книги «Сумгаит: говорят азербайджанские свидетели», которая была представлена автором проекта «Обыкновенный геноцид» Марина Григорян.

Госпожа Григорян считает одним из важных достижений то, что был создан архив: удалось найти множество материалов, которые были неизвестны или находились в частных руках. Им удалось собрать много материалов и оцифровать их. Марина Григорян отметила, что видеоматериалы находились на грани уничтожения, но им удалось сберечь их.

Марина Григорян также сказала, что изданы две книги, где были представлены свидетельства очевидцев Сумгаита, в основном армян. Было также опубликовано единственное судебное заседание, состоявшееся в Москве.

Коснувшись новой книги, госпожа Григорян отметила: «Это особенный труд, так как в нем мы пытаемся представить трагедию Сумгаита именно глазами азербайджанцев, глазами рядовых жителей Сумгаита, которые все это видели, которые впоследствии представили это в виде свидетельств, показаний во время следственных и судебных процессов. Есть также другие свидетели – русские, представители других национальностей. Но то, что произошло в Сумгаите в конце февраля 30 лет назад, важно представить глазами азербайджанцев».

Госпожа Григорян заявила, что именно устами азербайджанских свидетелей подтверждается то, что «сумгаит» был организован, управлялся и осуществлялся со стороны руководства Азербайджана: «Была наказана всего часть виновных, из тысяч были наказаны всего 90 человек. Не были раскрыты организаторы преступления. Азербайджанские свидетели открыто говорили, что искали именно армян. Они были вооружены подготовленным соответствующим образом холодным оружием, у них были списки квартир армян. Азербайджанцы свидетельствуют, что жертв было намного больше, чем было представлено официально. Они свидетельствуют, что в этот день на улицах Сумгаита был геноцид, используют также это слово».

Госпожа Григорян сообщила, что снят фильм «Сумгаит. Убитое поколение», премьера которого состоится 28 февраля в эфире телекомпании «А1».

Исполнительный директор общественной организации «Фонда против правового произвола» Лариса Алавердян по этому поводу сказала, что у них имеется много видеоматериалов, где запечатлены кадры вандализма: «И в фильме вы увидите, что все это было организовано и управлялось со стороны КГБ Азербайджана. Все это еще и снималось. И сколько бы не было уничтожено таких материалов, наша группа уверена, что если армяне попытались бы искать и находить такие материалы, распространившиеся по всему миру, мы имели бы целостную картину, которая, безусловно, для нормального человека невыносима. В самых жестоких убийствах самым активным образом участвовали подростки. Это делалось и руками детей. Такими методами воспитывались молодые поколения, которые готовы продолжать таким же образом. И сейчас в Азербайджане живут люди, которым сейчас больше 30 лет, и которые были участниками этих зверств. И потому наш фильм о будущем, о предупреждении геноцидов».