Головной офис Банка ВТБ (Армения) действует по новому адресу

Исходя из увеличивающихся потребностей в связи с развитием бизнеса и с целью обеспечения условий для более эффективной работы сотрудников, головной офис Банка ВТБ (Армения) разместился в новом помещении, которое было отремонтировано Банком, и соответствует всем современным трендам.

В конце февраля 2018 г. завершился переезд сотрудников головного офиса ЗАО “Банка ВТБ (Армения)”, а также перенос аппаратно-программного комплекса Банка (ранее расположенного по адресу ул. Налбандяна, 46) в здание “Московян Плаза” по адресу ул. Московян, 35. Новое помещение офиса, расположенное на четырёх этажах здания, оснащено новейшим оборудованием, отвечающим требованиям современного банковского офиса.

Являясь одним из крупнейших работодателей на рынке РА, в новом здании Банк ВТБ (Армения) сумел не только решить стратегическую задачу централизации человеческих ресурсов всех структурных подразделений Банка из 3-х разных зданий в одном офисе, но также и создать современные и комфортные условия для эффективной работы и взаимодействия между подразделениями и поднятию командного духа.

В новом офисе для сотрудников созданы зона “Открытый офис”, зоны питания и отдыха для создания более комфортных условий работы и повышения трудоспособности сотрудников. В “Московян Плаза” также будут открыты 2 новых филиала:

второй премиальный офис в формате Private Banking

офис для юридических лиц, который будет перемещен из здания “Дом Москвы”.

В здании “Московян Плаза” также будет создана зона самообслуживания клиентов 24/7, оснащенная банкоматами и платежными терминалами.

Режим работы головного офиса Банка ВТБ (Армения): пн-пт, 9:00-18:00.

Напомним также, что в конце 2017 года отдел обслуживания клиентов Головного офиса Банк ВТБ (Армения), ранее расположенный по адресу ул. Налбандяна, 46, стал функционировать по новому адресу — ул. Пушкина, 3/1 под названием филиал “Пушкин”, оснащённый первой зоной самообслуживания клиентов 24/7.