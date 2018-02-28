Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:27 | Февраль 28 2018
20:27 | Февраль 28 2018

Национальное Собрание Армении избрало 5 членов Высшего судебного совета

Национальное Собрание Армении избрало 5 членов Высшего судебного совета

Сегодня парламент Армении закрытым тайным голосованием избрал 5 членов Высшего судебного совета, передает Радио Азатутюн.

На первый пост в Совете избран Гагик Арутюнян, на второй – Геворг Даниелян, на третий — Липарит Меликджанян, на четвертый — Айк Ованнисян, на пятый — Сергей Мегрян.

Отметим, что Высший судебный совет рекомендует президенту Республики кандидатуры судей, председателей судов и председателей палат Кассационного суда для назначения. Совет также решает вопрос о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, прекращении его или ее полномочий, а также дает согласие на инициирование уголовного преследования в отношении судьи или лишения его или ее свободы.

Фото — Радио Азатутюн

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Рубрики: Политика, Право

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