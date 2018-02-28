«Если вы вдруг узнаете, или я начну рассказывать подробности о том, какие происходили истории…»: Гагик Арутюнян

В парламенте Армении завершились обсуждения по кандидатурам в члены Высшего судебного совета. Сегодня утром тайным закрытым голосованием депутаты выразили свое мнение.

Как мы сообщали, руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян в парламенте устроил «Фемида-шоу», сказав, что мы хотим правосудия, но заполучим судебную систему, которая ничего не слышит, не видит и не говорит.

В заключительном докладе Гагик Арутюнян коснулся фотографий, распространенных Пашиняном. До этого он сказал, что согласен на эту должность, потому что есть у него опасения, что конституционные решения не будут доведены до необходимого рубежа и если в этой сфере возникнут неудачи, то успеха не будет и в других сферах.

Гагик Арутюнян сказал, что сейчас мало кто представляет, что значит обеспечение верховенства права в стране. И свидетельством тому наша правовая практика. Он сказал, что если есть люди, которые относятся к нему с недоверием, то это объективно, и если есть люди, которые не знают, что было осуществлено, это тоже объективно: «Я не из того типа людей, чтобы поднимать после себя пыль. Я пытался делать все возможное, чтобы воплотить в жизнь имевшиеся у меня идеи. Если я где-то сталкивался с противодействием, то принципиально боролся до конца. Если вы вдруг узнаете или я начну рассказывать подробности о том, какие происходили истории… но они принадлежат мне и времени. Сегодня я скажу только одно: здесь были представлены две фотографии, и было высказано недоверие, что ожидаемая картина такова. Наш совет должен работать так, чтобы господин Пашинян был вынужден взять бумагу и карандаш и нарисовать новый картины и потом показать, что мы ожидали этого, а действительность оказалась таковой».

Гагик Арутюнян тактично упрекнул оппозицию в том, что она не представила своих кандидатов, тогда была бы конкуренция.

Другой кандидат – Геворг Даниелян, сказал Пашиняну, что когда говорит о том, чтобы посмотреть правде в глаза, должен до конца быть честным и представить его ответ так, как он прозвучал на самом деле.

В НС РА обсуждалась также кандидатура Геворга Костаняна на должность председателя комиссии по государственно-правовым вопросам. Как мы сообщали, Грайр Товмасян был выдвинут на должность члена Конституционного суда, и на место главы комиссии был предложен Геворг Костанян.