«Фемида-шоу» в парламенте: Пашинян иронизирует над Гагиком Арутюняном и «удобными позициями» других – «я не белый, я не красный»

В парламенте Армении завершились обсуждения по кандидатурам в члены Высшего судебного совета.

Глава фракции «Елк» Никол Пашинян в своем выступлении поинтересовался отношением кандидатов в Высший судебный совет к правде. «Вся проблема – с правдой. Наша судебная система представляет собой лживую и занимающуюся сокрытием правды судебную систему. Мы узнали от Гагика Арутюняна, что президентские выборы в Армении никогда не фальсифицировались. Он не знает этого, хотя был заместителем премьер-министра, является председателем Конституционного суда, он не в курсе, были ли в Армении политические заключенные. И это его отношения с правдой. И не в курсе также множество людей, такого же ранга, ниже, выше. Не могут ни опровергнуть, ни подтвердить. Самая удобная позиция. Они говорят – «я не белый, я не красный, ничего не знаю».

Коснувшись кандидатуры Геворга Даниеляна, он сказал, что при его председательстве тюрьмы Армении были полны политических заключенных, их не только отлавливали, но и целенаправленно преследовали, чтобы сломить и подвергнуть пытке этих людей, если не физически, то морально. Он сказал, что, читая его научные статьи, в них словно развешаны золотые бусинки, но каким он был министром? Пашинян сказал, что, когда ему и другим кандидатам задавали простой вопрос, они говорили, что не будут отвечать на него». Пашинян отметил, что хотел уточнить именно это, после чего задал «очередной простой вопрос» – является ли наша судебная система системой правды или лжи?».

Пашинян, чтобы его речь выглядела более образно, пришел с фотографиями. Он представил депутатам символ Фемиды, сказав, что мы на выборах хотели этого, но получаем нечто иное. Пашинян показал еще фотографию, где персонажи были закованы в цепи, и сказал: «У нас будет такая судебная система, которая ничего не видит, ничего не слышит и ничего не говорит».

Вице-спикер Национальной ассамблеи Эдуард Шармазанов охарактеризовал речь Пашиняна как «шоу Фемиды».