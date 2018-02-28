Эдмон Марукян: «Я не представляю «Елк» без нас»

Депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян заверяет, что руководимая им партия не намерена покидать блок «Елк». Напомним, что подобные сведения появились в прессе с пояснениями, что в блоке нет консенсуса относительно борьбы против вступления Сержа Саргсяна в должность премьер-министра.

Никол Пашинян, кстати, на странице в Фейсбук написал, что в семье состоялись обсуждения и семья не против, чтобы он продолжил борьбу на площади Свободы.

Эдмон Марукян отметил, что в блоке пока нет консенсуса вокруг этого вопроса, и переговоры по этому вопросу продолжаются.

Aravot.am спросил, как в блоке относятся к обсуждениям, состоявшимся в семье Никола Пашиняна? «Мы не обсуждали это, мы должны обсуждать позицию семьи?», – возмутился Эдмон Марукян.

Мы отметили, что в итоге обсуждений и принятия в семье решения его коллега выступил с политическим заявлением. «Выступил и прокомментировал. Комментария моего коллеги достаточно, чтобы я не вступал в эту сферу», – ответил Эдмон Марукян.

Прозвучал вопрос – вы все в вашем блоке в равной степени оппозиционны? Эдмон Марукян ответил утвердительно.