Даже имя Ходжалу, данное этой пропагандистской волне, не соответствует действительности: Эдвард Налбандян

Ответ министра иностранных дел Эдварда Налбандяна на вопрос информационного сайта Tert.am

Вопрос: Баку и Анкара, используя различные международные платформы, продолжают свою пропагандистскую кампанию, используя так называемые Ходжалинские события. Как бы вы прокомментировали это?



Ответ: Вероятно, лозунг — одна нация, два государства, подразумевается как одна пропаганда, два микрофона.

Ходжалу используется как пропагандистский трюк, который преследует несколько целей.

Во-первых, очевидно, что Анкара и Баку выступают против международного признания Геноцида армян. Распространяя сфабрикованные обвинения о насилии, совершенном армянами, они пытаются оправдать свою столетнюю политику отрицания, распространяя ложь, якобы армяне являются не жертвами, а преступниками, не они подвергались погромам, а сами убивали и другую подобную клевету. Анкара даже достигла того, что воздвигла памятник на армяно-турецкой границе в качестве символа массовых убийств, совершенных армянами против турок, факт, который потряс международное сообщество своим цинизмом.

Во-вторых, в разных частях света в эти дни отмечают 30-ю годовщину массовых убийств в Сумгаите и чтят память армян, которые стали жертвами этого преступления. В связи с этим рьяные совместные шаги Баку и Анкары имеют целью затмить международную реакцию на мероприятия, посвященные этой годовщине.

Баку повторяет пример Турции с ее обширным опытом политики отрицания, руководствуясь турецким опытом организации 24-го апреля 2015 года мероприятий Галлиполи, имея целью отвлечь внимание международного сообщества от 100-летней годовщины Геноцида армян.

В-третьих, Баку, следуя примеру Анкары, в свою очередь пытается предстать в образе жертвы, якобы его народ подвергся насилию, преследованию, то есть он является потерпевшей стороной. По мнению Баку, эта стратегия может принести им дивиденды.

В-четвертых, Азербайджан пытается отвлечь внимание и избежать ответственности за массовые убийства армян, совершенные им не только в Сумгаите, но и в Баку, Кировабаде, Мараге и других местах.

В-пятых, власти Азербайджана проводят целенаправленную антиармянскую пропаганду, радикализируют свое общество, пытаясь объединить его в борьбе против так называемого врага. Международные авторитетные организации неоднократно упоминали об этом. С одной стороны, это способ отвлечь азербайджанское общество от внутренних проблем, с другой — использовать как пропагандистское оружие против армянских сторон в зоне конфликта, вдохновлять армию воинственностью, a на самом деле побуждать к преступлениям. Это было особенно ярко выражено в апреле 2016 года, когда в отношении гражданских лиц и военнопленных были совершены грубейшие нарушения гуманитарного права.

Баку тратит миллионы на эту многослойную пропаганду, но даже под этими слоями невозможно скрыть реальность.

Даже имя Ходжалу, данное этой пропагандистской волне, не соответствует действительности, поскольку жители Ходжалу, используя гуманитарный коридор, ушли из города в Агдамский район, который находился на расстоянии нескольких километров и был под контролем вооруженных сил Азербайджана, где и были убиты. Все это подтверждено азербайджанскими источниками, свидетельствами выживших из Ходжалу, независимых очевидцев и журналистов. В том числе тогдашний президент Азербайджана обвинил в гибели жителей Ходжалу не армянские, а азербайджанские вооруженные группы в контексте внутренней борьбы за власть.

Попытки Азербайджана избежать ответственности напрасны, рано или поздно они будут привлечены к ответственности.

Пресс-служба МИД Армении