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12:59 | Февраль 28 2018

«Просроченные страхи» России

«Просроченные страхи» России

Недавно на одном из грузинских русскоязычных сайтов мне на глаза попалась публикация, которая называлась «Американские разведчики под дипломатическим прикрытием добросовестно выполняют свою работу в Грузии и Армении». Интервью дал Арно Хидирбегишвили, который, насколько я понимаю, является редактором этого сайта. Нет нужды пересказывать всю беседу, по той простой причине, что и в Армении существуют русскоязычные и не только русскоязычные СМИ, которые время от времени «выявляют» американских шпионов, грантоедов, «5-ую колонну» и «агентов влияния», выполняющих заговорщические планы врага (т. е. Запада). Так что, эти подходы нам знакомы.

В этой публикации интересно то, что автор говорит не о своей, а о соседней стране и говорит с большой запасом уверенности и непогрешимости. Отвечая на вопрос журналиста, он выражает уверенность, что действующие в Армении известные общественные организации и средства массовой информации (включая «Аравот») являются американскими агентами и работают над осуществлением в Армении «цветной революции».

Я не обратил бы внимания даже на это абсурдное обвинение, если бы не была повторена формулировка российских пропагандистов о «цветной революции». Лично я против того, чтобы в Армении происходила «цветная» или даже «черно-белая» революция, и я много раз писал почему. Но в данном случае более важно то, что тема больше не актуальна, и я не понимаю, почему в Кремле продолжают этого бояться.

На постсоветском пространстве больше не будет революций, и не потому, что Россия очень могущественна и не позволит этого, а потому, что народы увидели все «выгоды» таких революций. Саакашвили несколько недель бегал по улицам Киева, и что, к нему присоединились сотни тысяч граждан? Нет, потому что украинский народ уже дважды прошел по этому пути и в ближайшем будущем его этим не искусить. То же самое можно сказать о нас и других народах со схожей с нами судьбой.

Мне кажется, что в соответствующих «мозговых центрах» России сильно инерционное мышление, они отстают от жизни и мыслят, как минимум, «стереотипами» десятилетней давности. И чем раньше они избавятся от этих «просроченных страхов», тем лучше для России и для наших отношений.

Что остается общественным организациям и СМИ, да, они критикуют власти. Такова их обязанность.

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Рубрики: Газета «Аравот», Редакционная

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