«Просроченные страхи» России

Недавно на одном из грузинских русскоязычных сайтов мне на глаза попалась публикация, которая называлась «Американские разведчики под дипломатическим прикрытием добросовестно выполняют свою работу в Грузии и Армении». Интервью дал Арно Хидирбегишвили, который, насколько я понимаю, является редактором этого сайта. Нет нужды пересказывать всю беседу, по той простой причине, что и в Армении существуют русскоязычные и не только русскоязычные СМИ, которые время от времени «выявляют» американских шпионов, грантоедов, «5-ую колонну» и «агентов влияния», выполняющих заговорщические планы врага (т. е. Запада). Так что, эти подходы нам знакомы.

В этой публикации интересно то, что автор говорит не о своей, а о соседней стране и говорит с большой запасом уверенности и непогрешимости. Отвечая на вопрос журналиста, он выражает уверенность, что действующие в Армении известные общественные организации и средства массовой информации (включая «Аравот») являются американскими агентами и работают над осуществлением в Армении «цветной революции».

Я не обратил бы внимания даже на это абсурдное обвинение, если бы не была повторена формулировка российских пропагандистов о «цветной революции». Лично я против того, чтобы в Армении происходила «цветная» или даже «черно-белая» революция, и я много раз писал почему. Но в данном случае более важно то, что тема больше не актуальна, и я не понимаю, почему в Кремле продолжают этого бояться.

На постсоветском пространстве больше не будет революций, и не потому, что Россия очень могущественна и не позволит этого, а потому, что народы увидели все «выгоды» таких революций. Саакашвили несколько недель бегал по улицам Киева, и что, к нему присоединились сотни тысяч граждан? Нет, потому что украинский народ уже дважды прошел по этому пути и в ближайшем будущем его этим не искусить. То же самое можно сказать о нас и других народах со схожей с нами судьбой.

Мне кажется, что в соответствующих «мозговых центрах» России сильно инерционное мышление, они отстают от жизни и мыслят, как минимум, «стереотипами» десятилетней давности. И чем раньше они избавятся от этих «просроченных страхов», тем лучше для России и для наших отношений.

Что остается общественным организациям и СМИ, да, они критикуют власти. Такова их обязанность.