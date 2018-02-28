В Бейруте открылась выставка, посвященная 30-летию Карабахского движения

24 февраля Постоянный представитель Республики Арцах на Ближнем Востоке Каро Кебабджян принял участие в церемонии открытия выставки фотографий Зограба Маргаряна, отражающих арцахскую хронику. Мероприятие, посвященное 30-летию Карабахского движения состоялось в посольстве Республики Армения в Ливанской Республике.

В своем выступлении Каро Кебабджян отметил важность укрепления триединства Арцах-Армения-Диаспора путем объединения потенциала рассеянного по всему миру армянства во имя сохранения армянской идентичности, укрепления и процветания двух армянских государств.

Затем Постоянный представитель Арцаха передал Зограбу Маргаряну благодарственное письмо министра ИД Республики Арцах и памятную медаль, посвященную юбилею карабахского движения, подчеркнув важный вклад известного фотографа в повышение узнаваемости Арцаха за рубежом.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Ливане Самвел Мкртчян и Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Великобритании Армен Саргсян, представители армянской общины и духовенства Ливана.

Выставка была организована совместными усилиями постоянного представительства Республики Арцах на Ближнем Востоке и посольства Республики Армения в Ливане.

Пресс-служба МИД Арцаха