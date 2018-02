Помощник Алиева обещает «освободить» Карабах «за неделю, максимум за месяц», если им «не помешают»

«У Азербайджана самая боеспособная и в военно-техническом плане совершенная армия в регионе. Азербайджан ежегодно тратит на обеспечение своей безопасности 3-4 миллиарда долларов. И наше государство доказало в период апрельской войны свою мощь. Если нам не помешают, то мы за неделю, максимум месяц можем освободить все оккупированные территории», — с таким заявлением выступил на съезде Европейского конгресса азербайджанцев помощник президента Азербайджана Али Гасанов,

По его словам, Азербайджан – «не милитаристское государство, однако вынужден укреплять свою обороноспособность, чтобы в будущем освободить оккупированные территории».

А.Гасанов также отметил, что «Азербайджану и азербайджанцам в Европе противостоит мощная армянская диаспора с разветвленной сетью и центрами в Брюсселе, Лондоне, Париже».

«Они очень сильны, у них очень сильные и тесные связи с европейской элитой. И это в большей степени неравный бой», — отметил помощник главы Азербайджана.

В этой связи экс-посол США в Азербайджане Ричард Козларич в своем Твиттере написал, что «это опасный разговор, а не серьезная дипломатия»

— Richard Kauzlarich (@richkauz) February 27, 2018