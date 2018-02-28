Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:26 | Февраль 28 2018
13:26 | Февраль 28 2018

Помощник Алиева обещает «освободить» Карабах «за неделю, максимум за месяц», если им «не помешают»

Помощник Алиева обещает «освободить» Карабах «за неделю, максимум за месяц», если им «не помешают»

«У Азербайджана самая боеспособная и в военно-техническом плане совершенная армия в регионе. Азербайджан ежегодно тратит на обеспечение своей безопасности 3-4 миллиарда долларов. И наше государство доказало в период апрельской войны свою мощь. Если нам не помешают, то мы за неделю, максимум месяц можем освободить все оккупированные территории», — с таким заявлением выступил на съезде Европейского конгресса азербайджанцев помощник президента Азербайджана Али Гасанов,

По его словам, Азербайджан – «не милитаристское государство, однако вынужден укреплять свою обороноспособность, чтобы в будущем освободить оккупированные территории».

А.Гасанов также отметил, что «Азербайджану и азербайджанцам в Европе противостоит мощная армянская диаспора с разветвленной сетью и центрами в Брюсселе, Лондоне, Париже».

«Они очень сильны, у них очень сильные и тесные связи с европейской элитой. И это в большей степени неравный бой», — отметил помощник главы Азербайджана.

В этой связи экс-посол США в Азербайджане Ричард Козларич в своем Твиттере написал, что «это опасный разговор, а не серьезная дипломатия»

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Рубрики: Международные

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