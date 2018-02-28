1 Boris Nemtsov Plaza: это новый адрес посольства России в США в Вашингтоне

Deutsche Welle. В Вашингтоне во вторник, 27 февраля, прошла торжественная церемония присвоения площади перед зданием посольства РФ имени Бориса Немцова. В церемонии приняли участие вдова Немцова Раиса и дочь Жанна.

Жанна Немцова в интервью DW прокомментировала решение городских властей присвоить имя Немцова именно площади перед посольством. «Я думаю, их логика была такова, что Борис Немцов был российским политиком. России стоит гордиться тем, что Борис Немцов был государственным деятелем и политиком, который хотел видеть Россию более процветающей, европейской, демократической», — заявила она.

1 Boris Nemtsov Plaza

Первоначально предложение назвать одну из площадей Вашингтона именем Немцова выдвинул в 2016 году сенатор-республиканец от штата Флорида Марк Рубио. Сообщалось, что в случае одобрения инициативы городским советом российское посольство в США получит адрес: 1 Boris Nemtsov Plaza (площадь Бориса Немцова, дом 1). В начале января горсовет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Исполнители этого преступления были приговорены российским судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства оппозиционера так и не были установлены.

Фото — Deutsche Welle