Постпред Арцаха в США выступил в Вашингтоне на мероприятии, посвященном 30-летию Карабахского движения

25 февраля в зале армянской церкви Сурб Хач в Вашингтоне состоялось посвященное 30-летию карабахской освободительной борьбы мероприятие, на котором выступил Постоянный представитель Республики Арцах в США Роберт Аветисян.

В своем выступлении Роберт Аветисян представил историю освободительного движения и подчеркнул важную роль армянской диаспоры как в борьбе за независимость Арцаха, так и в дальнейшем развитии республики.

Постоянный представитель ответил также на вопросы присутствующих, которые касались позиции международного сообщества в отношении развязанной Азербайджаном военной агрессии против Арцаха в апреле 2016 года, экономических и политических процессов в Республике Арцах и нынешнего этапа урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Пресс-служба МИД Арцаха