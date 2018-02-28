Гаро Пайлана прокомментировал скандальное предложение Эрдогана пожертвовать юной турчанкой

Депутат от прокурдской турецкой Демократической партии народов Гаро Пайлан осудил заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором тот выразил готовность пожертвовать во имя «родины» малолетней девочкой. После этих слов толпа, собравшаяся послушать речь Эрдогана, разразилась аплодисментами.

«Какая бессердечность! А аплодисменты? Продолжайте двигаться к «счастливому безумию», – написал Пайлан.

Выступая на собрании Партии справедливости и развития, проведенном в Кахраманмараше, Эрдоган рассказал о ходе военной операции в Африне, затем позвал на сцену плачущую маленькую девочку с красным беретом, и сказал: «Красные береты не плачут. Если эту девочку тоже убьют в бою, мы завернем ее в наш флаг. Девочка, ведь ты ко всему готова, не так ли?».

Следует отметить, что красные береты носят служащие турецкого спецназа.

Напомним, что группировка «Свободной сирийской армии», которая пользуется поддержкой официальной Анкары, 20 января при поддержке турецких ВВС вошла в контролируемый Сирией сирийский район Африн. Конечная цель военной операции под названием «Оливковая ветвь» – отобрать у сирийских курдов приграничную территорию и создать на ней 30-километровую зоны безопасности по всей протяженности границы с Турцией.

Источник — Cumhuriyet