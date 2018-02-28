«Есть один способ говорить с турками – наказывать их»

Директор АЦНИС, политолог Манвел Саргсян – о мюнхенском выступлении Сержа Саргсяна и угрозах Алиева

«Когда этому человеку начали задавать вопросы, выяснилось, что он не в состоянии ответить ни на один из них»: такую оценку дал директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саргсян выступлению Сержа Саргсяна на мюнхенской конференции по безопасности. Напомним, что на ней президент Армении прокомментировал угрозы президента Азербайджана, обратив на них внимание международного сообщества. Он затронул также тему армяно-турецких отношений и протоколов, заявив, что в новых условиях необходимо вести переговоры на новых условиях. Саргсян в своем выступлении говорил и о членстве Армении в ЕАЭС. Речь президента представители правящей партии и многие аналитики назвали эпохальной. Тогда как, по словам Манвела Саргсяна, речь президента РА – это всего лишь беседы, касающиеся армянской реальности. И не более. «Человека спрашивают: вы сказали, что членство вашей страны в ЕАЭС связано с вопросами безопасности. Сейчас, считаете ли вы вашу безопасность обеспеченной и что случилось после апрельской войны? Этот человек промолчал».

На замечание «Аравот» о том, что ответ прозвучал, Манвел Саргсян ответил: «Но какой именно ответ? Люди явно видят, что ты находишься в состоянии войны и проигрываешь. Мы привыкли так говорить… но каждый раз мы идем на переговоры и каждый раз погибает 2-3 солдата: «Просто так» является результатом отсутствия стратегии. У этой страны не было и нет стратегии. Она даже не самоопределилась, даже Декларации о независимости у нее нет. У Карабаха есть, у Армении нет». Мы напомнили о Декларации независимости от 23 августа 1990 года. Наш собеседник ответил: «Это не есть Декларация о независимости. Парламент каждую неделю может принимать такие декларации. Это декларация о создании республики, и она не имеет ничего общего с независимостью. Референдум о независимости был проведен в совсем другом месте, нужно было объявить. Объявлено не было. И эти люди побоялись объявить, точно так же, как в 18 году дашнакское правительство побоялось это сделать. Однажды и эти вопросы будут заданы ему: а где Декларации о независимости? Где территория твоей страны? Это серьезные вопросы. Это не просто критика, это проблемы, которые находятся на столе, и у этих людей нет желания решать их. Они ужасаются любого суверенного шага. Единственным суверенным шагом было решение 1 декабря 1989 года (имеет в виду решение об объединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха- Н.Г.), и от него спустя два года в ужасе отказались: В этом и есть наше несчастье: люди боятся суверенных шагов, боятся самоопределения».

Манвел Саргсян с сожалением констатирует, что спустя тридцать лет в Армении так и не было создано политического слоя, которых может анализировать и решать эти проблемы. «Мы боимся рассердить кого-то, суверенные шаги несут в себе угрозу, у нас нет силы, мир против нас, у нас нет спонсоров, мы должны действовать в определенных рамках, не делать того, чего они не хотят. Все это знакомо, не так ли? Это политическая линия, которая доказывает отсутствие государственной. Был Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, все то же самое, ничего не изменилось. В этом ряду сейчас Серж Саргсян – классический пример. Он является носителем этой философии, он именно так и состоялся – член комсомола состоялся, ища себе спонсоров в Армении. Почему сейчас все говорят, что их бы не было без Сержа Саргсяна. Потому что ни у одного из них нет столько смелости проявить себя в спонсорской политике»:

Мы поинтересовались, как все это сопоставить с угрозами Алиева о намерении возобновить войну: «Все дело в нашем отношении. Факт это всего лишь факт, реальность – всего лишь реальность, а для человека, для общества существенным является отношение. Какое у тебя отношение, то и получишь. Кто из них шутит, Алиев или Эрдоган? Мы же прекрасно знаем, у какого народа какое мышление. Турецким народам свойственна территориальная экспансия, эти народы на этом и создавались. Они празднуют захват Ани, захват Стамбула. То же самое и с Азербайджаном. А о чем говорят в Армении? У нас когда-либо была тюркология? Поэтому и говорят, хорошо, что он сказал, международное сообщество не позволит, международное сообщество против, значит, мы должны сдать»,- свое возмущение выразил наш собеседник, констатировав, что по сути, одна надежда на Бога. Он не считает, что вопрос в том, что «они представляют собой что-то», поскольку «этот народ никогда не в состоянии защищаться». Напоминает интервью Расула Гулиева – представителя ближайшего окружения Гейдара Алиева, опубликованное в 2007 году, в нем он прямо говорит об этом. «Просто таk оставили половину страны и убежали, никто не стал стрелять. Это тоже нужно понимать, ведь правда? », — говорит Манвел Саргсян, добавляя: «Однако этот народ угрожает на уровне президента. К этому нужно соответственно отнестись. Я неоднократно говорил: единственный способ говорить с турками – наказать их».

Мероприятия по случаю 30-летия Арцахского движения проходят в разных форматах, но на государственном уровне, кажется, должного внимания нет. Мы поинтересовались у Манвела Саргсяна, с чем это связано. «Любое движение во всем мире имеет одну универсальную формулу – для того, чтобы решить поставленную задачу большая часть народа идет на самопожертвование. Параллельно с этим, маленькая часть пользуется, идет на самоутверждение. В нашем руководстве давно уже те, кто пользуется. Они ужасаются этого движения».

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

24.02.2018г