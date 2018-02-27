Третья годовщина убийства Немцова: США призвали российские власти наказать организаторов

В третью годовщину убийства Бориса Немцова США призвали российские власти сделать все, чтобы все причастные к этому преступлению, включая организаторов и заказчиков убийства, были привлечены к ответственности.

«Три года назад оппозиционный лидер Борис Немцов был убит рядом с Кремлем. Будучи одним из лидеров российского демократического движения, бывшим губернатором российского региона, министром энергетики и заместителем премьер-министра, Борис Немцов посвятил свою жизнь служению обществу», – говорится в заявлении представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

«Память о нем продолжает вдохновлять жителей России и многих других людей во всем мире на трудную и подчас опасную борьбу за справедливое, демократическое и подотчетное правительство», – указала Нойерт.

«В то время как мы вспоминаем жизнь и труды Бориса Немцова, мы вновь призываем правительство России выполнять свои обязательства по развитию и защите всеобщих прав человека, в том числе свободы слова, свободы мирных собраний и свободы объединений, – добавила она. – Мы вновь призываем российское правительство сделать все, чтобы все причастные к этому преступлению, включая его организаторов и заказчиков, были привлечены к ответственности».

Фото — RFI