Вопрос «1 Марта» включен в повестку парламента Армении: правящая РПА проголосовала «за»

В Национальном Собрании Армении обсудили проект заявления парламента по событиям 1-2 марта 2008 года, инициированного фракцией «Елк». Глава фракции Никол Пашинян отметил, что политические силы могут снять с себя бремя «1 марта», проголосовав в поддержку проекта. Напомним, что комиссия дала этому проекту отрицательное заключение. Член фракции «Елк» Эдмон Марукян указал, что даже после слушаний он так и не понял, почему РПА выступает против законопроекта. «В ваших выступлениях звучали тоскливые речи, речи о прощении, утешении, а почему вы против, может кто-то объяснить?»

Артак Зейналян в своем вступлении указал, что если вы [республиканцы] говорите о дефицит правосудия в стране, это значит, что вы должны быть «за».

Депутат РПА Геворг Костанян ответил, что на заседании комиссии и во время слушаний детально обсуждался каждый из пяти пунктов заявления. Костанян сказал, что хотя он вообще считает бессмысленным это заявление, но находит, что его надо включить в повестку и обсудить.

Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян предложил проголосовать в поддержку этого вопроса, чтобы сделать его предметом обсуждения, и ничего не оставить упущенным. Вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов призвал оппозицию оценить этот шаг власти. Проект 93 голосами «за» единогласно был включен в повестку пленарного заседания.