С какой целью «Елк» включил в повестку вопрос «1-марта»? — видео

«Есть проблема, которую политические силы согласны обсуждать. Если вы внимательно следите, то из зала прозвучало обвинение, что мы не хотим проводить обсуждений после слушаний, потому что есть какие-то проблемы. И мы проголосовали «за», сказали, что не против, пожалуйста, обсуждайте, сколько хотите», – так прокомментировал бывший председатель парламента, председатель парламентской комиссии по «1-марта» Самвел Никоян в беседе с журналистами позицию РПА при голосовании по вопросу о внесении вопроса «1 марта» в повестку. Напомним, что РПА проголосовала в поддержку включения представленного фракцией «Елк» проекта в повестку 4-дневных заседаний.

Напомнив о событиях 10-летней давности и работе, проделанной парламентской комиссией, представленном ею докладе, ряде заявлений, сделанных ею в тот период, Самвел Никоян подчеркнул, что остается при своем мнении: часть оппозиции желала раскрытия этих событий, но принимавшие решение представители оппозиции не хотели, так как еще надеялись, что совершат смену власти.

На вопрос Aravot.am, к какой части он причисляет нынешних лидеров блока «Елк», Самвел Никоян ответил: «Они во второй части». На уточняющий вопрос о том, что, значит, они не хотят, чтобы эти события были раскрыты, Самвел Никоян не ответил. Он махнул рукой и удалился, оставив без ответа и другой вопрос о том, с какой целью тогда они вносили вопрос в повестку и проводили слушания?

В ответ на вопрос, почему Роберт Кочарян, Серж Саргсян или Левон Тер-Петросян так и не были допрошены, Самвел Никоян посоветовал обратиться к правоохранителям.