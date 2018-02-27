Рубен Сафрастян: «У меня опасения, что американцы в очередной раз сделают курдов предметом торга»

«Политические процессы подверглись значительному удару, когда началась турецкая агрессия против Сирии. Это безусловная агрессия, и, к сожалению, мир закрыл глаза на эту агрессию, мы не увидели никакого серьезного осуждения этих турецких действий ни со стороны крупных стран, ни авторитетных международных организаций», – такое мнение высказал вчера в пресс-центре «Арменпресс» директор Института востоковедения НАН РА, тюрколог Рубен Сафрастян.

При этом он отметил, что видит положительные тенденции в развитии ситуации в Сирии, в частности, то, что в Совете Безопасности ООН удалось единогласно принять резолюцию о введении моратория на военные действия сроком на один месяц. Это означает, что между странами, постоянными членами СБ ООН и основными игроками в Сирии достигнуто определенное взаимосогласие, что может только обнадеживать. «Несколько недель назад я отмечал, что американской и российской сторонам в каком-то смысле консенсуса вроде удалось достичь и обеспечить этот консенсус. В Сирии начинает действовать дипломатия красных линий. Для основных игроков создаются возможности осуществлять в определенных рамках свои цели, но устанавливается красная черта, за которую нельзя переходить. Если кто-то переступает эту черту, то происходят вооруженные столкновения. Например, красную черту перешли в связи с уничтожение израильского самолета. Положительные импульсы передает и то, что после того, как была перейдена красная черта и нанесены взаимные удары, стороны на этом остановились. Дальнейшее обострение ситуации прекратилось. Это означает, что есть возможность для определенного согласия. Наличие доброй воли у разных сторон очевидно. Очевидно, что стороны стремятся решать вопросы мирным путем. Оккупация со стороны Турции нарушила эту общую тенденцию, но, кажется, пока еще есть возможность удерживать эту агрессию в определенных рамках. Турки открыто на самом высоком уровне заявили, что следующий удар они нанесут в направлении Манбиджа. Но есть определенная надежда, особенно после переговоров с Эрдоганом и Чавушоглу, что будет найден компромиссный вариант. Возможно, произойдет изменение направления».

Сафрастян отметил также, что вопрос определенных компромиссов сейчас спущен на один уровень ниже, совместными смешанными группами проходят переговоры между Турцией и США. Ожидается, что половины марта переговоры между этими группами закончатся, будут приняты решения на более высоком уровне. Возможно, агрессия Турции против Сирии до половины марта будет приостановлена: «Окончательная цель Турции, как они открыто заявили, создать на территории Сирии 30-километровую зону по всей длине границы, так называемую зону безопасности, которая предполагает территорию в размере 20-25 тысяч километров, сделать эту территорию незаселенной, или уничтожить, переселить курдское население. Если это произойдет, мы в XXI веке увидим очередную геноцидную политику курдов. Надеемся, что дело до этого не дойдет.

Рубен Сафрастян сказал, что, по сути, сейчас США используют курдов: «У меня есть опасения, что в очередной раз американцы сделают курдов предметом торга. Определенный компромисс между турками и американцами может быть достигнут за счет курдов. Курдские круги уже начинают выражать недовольство американцами, они чувствуют, что их в очередной раз могут сделать разменной монетой».

Сафрастян сказал, что и у русских есть свои связи с курдами и Россия использует приобретенный в Сирии авторитет для использования курдов в своих целях.

Согласно тюркологу, возможно, удастся хотя бы часть курдов еще больше связать с сирийским правительством.