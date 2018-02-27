Опасность возобновления вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном со временем возрастает: Ричард Козларич – «Жаманак»

Комментируя недавнее заявление президента Азербайджана о том, что «Ереван и Зангезур – исторические земли азербайджанцев», и возвращение на эти территории является их стратегической целью, бывший посол США в Азербайджане, почетный профессор Университета Джорджа Мейсона Ричард Козларич сказал, что в этом заявлении нет ничего нового, оно бесполезно и непонятно в контексте президентских выборов.

«Президент Алиев хочет перед выборами придать блеск свидетельству о своей националистичности. Но такие заявления не внушают мне оптимизм в плане дипломатического процесса по Карабахскому вопросу и решения проблемы мирным путем. В рамках той же логики я не считаю столь же полезным удерживание Арменией в «оккупации территорий» Азербайджана. Я обеспокоен тем, что мы живем в очень опасное время, когда угроза возобновления вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном со временем возрастает еще больше», – сказал Ричард Козларич, предлагая в качестве послесловия ознакомиться с докладом главы Национальной разведки США Коутса «Оценка глобальных угроз», в котором разведывательное сообщество США выражает свою озабоченность по поводу опасности возобновления армяно-азербайджанской войны.

Арам САРГСЯН

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