Чарлз Тэннок: «Это не доказательство того, что Армения непременно выполнит поставленные перед ней задачи» – «168 жам»

Эдвард Налбандян, находившийся 21 февраля с рабочим визитом в Брюсселе, подписал с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини документ о «Приоритетах партнерства ЕС-Армения»

Депутат Европарламента Чарлз Тэннок в интервью «168 жам» сказал, что этот документ, как и План действий, должен время от времени заново обговариваться и пересматриваться, поскольку цели, поставленные перед сторонами, со временем выполняются, и, следовательно, меняются также приоритеты.

По его мнению, в этом документе нет ничего особого. «В нем изложены приоритеты и действия сторон, которые подробно определены в рамках Всеобъемлющего и всестороннего соглашения о партнерстве Армения-ЕС, а в данном документе указаны целенаправленно и сжато. Это хороший инструмент для мониторинга и фиксации проделанной работы – для правильного направления финансирования ЕС. На мой взгляд, важным моментом здесь является то, что Армения первая, кто подписывает такое соглашение в измененном формате Плана действий, что говорит о взаимном понимании, которое существуют между Ереваном и Брюсселем, но в то же время это не является доказательством того, что Армения непременно выполнит поставленные перед ней задачи. Во время переговоров по Соглашению об ассоциации Армения-ЕС Армения также была пионером программы «Восточного партнерства», и эти переговоры были самыми результативными с точки зрения скорости, однако подписать соглашение не удалось.

Мы ожидаем, что по закрепленным в программе направлениям Ереван зафиксирует прогресс, поскольку 160 миллионов представляют немалую сумму для реформ, а значит, в некоторых сферах он может достичь существенного качества. Будем надеяться, что это действительно произойдет. Радует тот факт, что документ о «Приоритетах» действительно отражает те приоритеты, которые стоят перед сторонами, и проблемы, с которыми сталкивается Армения, будут устранены с помощью ЕС», – сказал Чарлз Тэннок.

Аракс МАРТИРОСЯН

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