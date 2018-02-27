Я всегда удивлялся тому, как люди делают резкие и окончательные суждения по сложным, спорным темам, требующим деликатности. А деликатным, на мой взгляд, следует быть в отношении любого человека, будь то официальное или неофициальное лицо, богач или бедняк, находящийся на свободе или в местах лишения свободы.

Для таких поспешных суждений стала поводом и ситуация, сложившаяся вокруг погибшего солдата, и те, кто, используя чувства окружающих, пытаются выступать с острыми, храбрыми и оппозиционными лозунгами, как минимум, не тактичны. Суть вопроса, на мой взгляд, заключается в следующем: С одной стороны, ясно, что церковь не развалится, если погибшего на границе парня похоронили бы некрещенным, если человек или, в данном случае, его ближайшие родственники считают себя армянским христианином, то требовать от них документа, не имеет такого уж смысла. Я, например, был крещен в Веришене во время войны, и мой крестный отец и священник, к сожалению, больше не с нами. Кто-то будет оспаривать мое вероисповедание? Другой вопрос – когда человек атеист, протестант или католик, и не хочет участвовать в наших церковных обрядах, никто не имеет права его принуждать.

С другой стороны, использовать эту ситуацию для того чтобы начать «утюжить» главу Ширакской епархии и вообще все духовенство, я считаю также неприглядным. Его святейшество не смог сразу вникнуть во все интриги вокруг этого вопроса в Ахуряне. Это не тот случай, когда нужно выступать с эмоциональными обобщениями (например, «скорблю о тебе, о, армянский народ…»).

Такие поспешные и «храбро-оппозиционные» суждения выносятся также и по сфере здравоохранения. «Запрещать людям курить в общественных местах или принуждать их покупать антибиотики по рецепту эквивалентно геноциду армянского народа, а министр здравоохранения – Талаат-паша наших дней». Опять-таки вместо обсуждения сложных вопросов без страстей и по сути, люди впадают в популизм и гоняются за звучными эпитетами.

А проблема, на самом деле, имеется в обоих случаях. В первом случае проблема заключается в «толерантном» отношении нашего общества к нигилизму, неряшливости и невежеству, пока каждый не сделает замечание и не пригрозит законом тем, кто осмеливаются курить в закрытых помещениях, никакое государственное ужесточение не поможет. И во втором случае проблема заключается в жалком состоянии наших поликлиник – это места, где людей унижают, и всячески пытают сорвать незаконно деньги, что, безусловно, будет делаться для выписки рецепта.

Но это все не национальная трагедия. Национальная трагедия – это одержимость выплескивать эмоциональные возгласы.