Президент Украины поздравил Артема Далакяна с победой в титульном поединке за пояс WBA

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Артема Далакяна (16-0, 11 КО) с победой в титульном бое за пояс WBA в наилегчайшем весе против Брайана Вилории (38-6, 23 КО). Об этом сообщает издание AnalitikaUA.net.

«Искренне поздравляем, чемпион! Желаем тебе дальнейших побед в профессиональном боксе», – написал Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

Напомним, бой за вакантный пояс чемпиона мира в наилегчайшем весе прошел в ночь с 24 на 25 февраля. Боксер из Днепра Артем Далакян, стал третьим действующим украинским обладателем чемпионского титула.

Как отмечает AnalitikaUA.net, 23-26 ​​февраля в Киеве находились также борцы сборной Армении участвующие в ХХІІ-м Киевском Международном турнире. 26 февраля в отеле «Киев» состоялась встреча армянской диаспоры с борцами сборной Армении, организованная Союзом армян Украины.

Напомним также, глава Союза армян Украины Вилен Шатворян посетил армянских спортсменов на соревнованиях.

Как известно, Союз армян Украины уделяет особое внимание спорту и поддержке спортсменов Украины, открываются различные спортивные секции. Также на разных спортивных мероприятиях вручаются призы председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна. В спортивных секциях Союза армян Украины тренируются дети разных национальностей.