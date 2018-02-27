Эрдоган — маленькой девочке: если она погибнет — ее покроют флагом Турции

Против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана развернулась волна критики, после того как он публично сказал маленькой девочке, что она будет удостоена чести, погибнув в бою. Скандальный инцидент, который транслировался в эфире телевидения, случился во время конгресса партии Эрдогана в субботу в городе Кахраманмараш, сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Юная девочка, одетая в военную форму, привлекла внимание Эрдогана и он пригласил ее на сцену.

«Посмотрите, кто здесь! Девочка, что ты здесь делаешь? У нас тут бордовые береты, но бордовые береты никогда не плачут», — сказал Эрдоган, имея в виду бордовые береты, которые носят Силы специальных операций Турции.

На кадрах с трансляции видно, что у девочки были заплаканные глаза.

«У нее в кармане также флаг Турции … Если она погибнет, они покроют ее флагом, по воле Божией», — заявил президент Турции.

«Она готова на все, не так ли?» — спросил Эрдоган, на что девочка ответила: «Да». После этого Эрдоган наклонился, поцеловал девочку и отпустил ее.

Пользователи Twitter осудили поведение Эрдогана, сравнив его с жестоким отношением к детям. Президент Турции пока не отреагировал на критику.

Противники Эрдогана критикуют турецкого президента за использование похорон военных и детей для своих крайне политизированных речей. Они также подчеркивают, что сыновья Эрдогана избежали военной службы.

Фото — Европейская правда