Постпред Арцаха в США Роберт Аветисян в Нью-Йорке выступил на мероприятии, посвященном 30-летию Карабахского движения

22 февраля Постоянный представитель Республики Арцах в США Роберт Аветисян выступил на организованном в офисе Всеармянского благотворительного союза (AGBU) в Нью-Йорке мероприятии, посвященном 30-летию национально-освободительной борьбы арцахского армянства — Карабахского движения. В мероприятии принял участие также Постоянный представитель Республики Армения в ООН посол Зограб Мнацаканян.

В своем выступлении Роберт Аветисян затронул историко-правовые аспекты карабахского движения, коснулся процесса государственного строительства и экономической ситуации в Республике Арцах, а также перспектив урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Затем Постоянный представитель Республики Арцах ответил на вопросы присутствующих, касающиеся агрессии Азербайджана против Арцаха в апреле 2016 г. и ее последствий, обороноспособности и безопасности Арцаха, реформ в республике, переговорного процесса и других тем.

На мероприятии также состоялась выставка фотографий Давида Акопяна, посвященная вооруженным силам Армении и Арцаха.

Пресс-служба МИД Арцаха