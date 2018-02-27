Теван Погосян: «Прокси-войны – это не только информационные бои, но и где действительно стреляют»

«Стороны должны откровенно объявить, в чем их реальные цели. В противном случае ООН может принимать десятки резолюций, но все они останутся невыполненными», – отметил председатель Международного центра человеческого развития Теван Погосян, выступая вчера в Пресс-клубе «Постскриптум» по ситуации в Сирии.

Он напомнил о заявлении России в конце 2017 года, что она «сломала хребет Исламскому государству». Прозвучали даже заявления о выводе войск из Сирии. В январе 2018 года уже президент Трамп объявил, что это они «переломили хребет Исламскому государству». А февраль, по словам докладчика, стал примечателен тем, что стало ясно, что обе стороны имеют в Сирии свои войска, но они не выступают от имени государства. «Стороны выступают с дипломатическими заявлениями, но не говорят прямо. В действительности идет полновесная война, где число жертв уже исчисляется сотнями».

По оценке Тевана Погосяна, Сирия становится местом, где гуманитарная катастрофа становится невыносимой для общества, а страны выступают с новыми формами демонстрации своей силы. И все это происходит очень далеко от Армении. Оратор обращает внимание на то, что в Дамаске по-прежнему существует большая община. «Мы должны думать о безопасной эвакуации этой [армянской] общины, поскольку трудно предсказать, где развернутся дальнейшие военные операции».

Напомним, что около десяти дней назад Совет Безопасности ООН принял резолюцию об объявлении в Сирии 30-дневного перемирия, но военные операции продолжаются. Соединенные Штаты обвиняют Россию, Россия винит США. «Россия заявляет, что бои будут прекращены, но это не касается борьбы с Исламским государством. Как они будут отличать, ведь люди не пишут на себе, что они ИГИЛ», – удивляется Теван Погосян, добавив: «Этот регион превращается в крупный очаг столкновений».

«На самом деле, ИГИЛ не преодолен, мы должны быть внимательны в отношении безопасности и границ нашей страны», – говорит Теван Погосян.

Подробности – в видеоматериале:

«Мы вступили в период прокси-войн, где ведутся не только информационные бои, но и действительно стреляют», – предупреждает Теван Погосян.