«Мы не должны вступать в большие игры, мы можем не суметь из них выбраться»: Рубен Сафрастян

Выступая вчера в конференц-зале «Арменпресс», директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении, тюрколог Рубен Сафрастян, отвечая на вопрос журналиста о том, насколько Турция вовлечется в наш регион, с учетом напряженности в Сирии, и предпринимаемых там Турцией шагов, как это повлияет на наш регион, особенно на Азербайджан, сказал: «На данный момент Турция погружена в сирийский кризис. Я не думаю, что турецкая дипломатия, генеральный штаб Турции, в этих условиях будет проявлять определенную активность на Южном Кавказе. Не исключено, что Турция попытается использовать также и Азербайджан в качестве фактора своего влияния, чтобы обострить ситуацию на Южном Кавказе и отвлечь внимание от Сирии. Это может быть связано с некоторыми антироссийскими играми, исключать этого нельзя. В конце концов, если мы посмотрим в более широком стратегическом плане, сирийский кризис настолько важен, что может также вовлечь и смежные области в качестве общей площадки для ведения игры. Но на нынешнем этапе я не вижу предусловий для этого».

Есть мнение, что мы должны защищать курдов, привезти их в Карабах, Степанакерт, чтобы они поделились своим военным опытом и прочим. Сафрастян по этому поводу отметил, что нам там нечего делать, в этом замешаны крупные игроки, и решения принимаются ими. «У игроков здесь большие цели, и нам незачем влезать туда, да еще и по собственной воле. Нашей главной задачей должны быть наши соотечественники. Перевезти их в Армению, или помогать им, но мы не должны участвовать в крупных играх, потому что можем не суметь выбраться из них».

Обращаясь к теме Ирана, Сафрастян сказал, что Иран является серьезным игроком в Сирии и на Ближнем Востоке. «Иран решает одну из важных геополитических проблем, создает возможность для выхода в Средиземное море. Они сделают все возможное, чтобы удержать это в своих руках. Русские также придают большое значение Средиземному морю. Для России оно представляет значимость как важный стратегический центр. Сирийский участок Средиземного моря для них очень важен, и они тоже предпримут все возможное, чтобы сохранить эту зону в руках сирийцев».