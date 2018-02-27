Скрипачка из Армении примет участие в престижном конкурсе

Диана Адамян играет на скрипке, полученной в подарок от Урса Мехлера

Международный конкурс молодых скрипачей им. Менухина, который часто называют «Олимпиадой скрипачей», в этом году будет проведен 12-22 апреля в Женеве. Армению на конкурсе представит известная в кругу специалистов и зрителю Диана Адамян. Она сегодня выступит с Национальным филармоническим оркестром Армении под руководством Эдуарда Топчяна с интерпретацией одного из самых известных произведений для скрипки – концертом Бруха.

Молодая скрипачка окончила школу им. Чайковского, класс профессора Петроса Айказяна, сейчас учится на первом курсе ереванской консерватории, руководителем Дианы Адамян является народный артист РА, профессор Эдуард Тадевосян.

Как только появилась информация о сегодняшнем концерте, сразу же стали распространятся слухи о том, что скрипачка не только талантливая, но и очень удачливая: она родилась в семье музыкантов, получила образование у лучших специалистов, удостоилась главных премий на международных конкурсах, имеет спонсоров, выступала в рамках престижного фестиваля «Ереванские перспективы», в Лондоне вместе с известным скрипачом Пинасом Цукерманом выступила с концертом Баха для двух скрипок. Год назад по приглашению Цукермана скрипачка приняла участие в гала-концерте в Центре национального искусства в Оттаве, выступая в качестве солистки. И это еще не все. Диана Адамян играет на скрипке, подаренной немецким мастером Урсом Мехлером.

В беседе с «Аравот» Диана Адамян рассказала о том, как стала участницей конкурса им. Менухина. «Нужно было заранее представить организаторам записи с произведениями Паганини, Моцарта, Бруха, Баха. Позже я узнала, что из 320 скрипачей выбрали 22-х. В составе жюри всемирно известные скрипачи – председателем жюри будет Памела Франк из США, в составе жюри — Максим Венгеров, Илья Грингольц и другие». Наша собеседница добавила, что примет участие в конкурсе, чтобы победить. Что касается скрипки, подаренной немецким мастером, то Диана Адамян отметила: «В какой-то период времени я посещала уроки Грачьи Арутюняна, тогда мне нужно было менять скрипку. Он, будучи знакомым с Урсом Мехлером попросил его послушать в Youtube несколько произведений в моем исполнении… мастер предоставил мне одну из своих скрипок бесплатно, на два года. Позже, послушав мое выступление с Цукерманом, написал Арутюняну, что аннулирует контракт, подписанный сроком на два года и что гордится тем, что Диана играет на его скрипке».

Имеющуюся у нас информацию о том, что молодая скрипачка собирается продолжить учебу в Германии, Диана подтвердила: «С октября я буду учиться в Мюнхенской консерватории у известного педагога и скрипачки Анны Чумаченко, под ее руководством я раньше участвовала в мастер-классах».

На наш полушутливый вопрос о том, что ей повезло со спонсорами, наша собеседница ответила: «Мне оказали содействие министерство культуры, Всеобщий армянский благотворительный союз, испанская организация DakApp и программа YerazArt, которой руководит главный продюсер Национального филармонического оркестра Армении Арман Падарян».

Самвел ДАНИЕЛЯН

Газета «Аравот»

16.02.2018г