Мэрия пожертвовала миллионы конфиденциальным организациям

Изучая бюджет мэрии города Ереван, создается впечатление, что эта структура имеет проблемы с подотчетностью или же ей есть что скрывать. Нет, не то чтобы мэрия срывает свои расходы, но каким именно организациям достаются крупные суммы? Здесь и возникают вопросы: найти «хвост» этих средств невозможно, по крайне мере, из отчета, размещенного на сайте мэрии. Цифры есть, крупные суммы были перечислены для выполнения тех или иных работ, но кому и какой именно организации, этого узнать нельзя, поскольку названия организаций очень часто не называются.

Бюджет мэрии Еревана в 2017 году составил 81мрд. 994 млн. 931тыс. 100 драмов. Согласно информации, размещенной на сайте мэрии, потрачено было 65млрд. 84млн. 878тыс. драмов.

Даже если представить всего несколько из заказанных мэрией услуг, возникает множество вопросов. Например, в 2017 году мэрия на защиту окружающей среды потратила 7 млд. 567млн. драмов, 2 млрд. 131млн. 961тыс. из них, как написано в бюджете, отмечено классификатором расходов, не относящихся к охране окружающей среды. И львиная доля из этих 2,1 млрд. – 1,6 мрд. драмов была предоставлена, так сказать, конфиденциальным компаниям — с целью охраны зеленого фонда города. То есть, на счет какой-то компании было перечислено 1,6млрд. драмов, о какой именно компании идет речь и какие именно работы были выполнены, об этом подробной информации нет: указана лишь сумма и написано «подрядчик» — без конкретного названия организации. 1,5млрд. из 1,6 драмов было потрачено на коммунальные услуги, 20 млн. драмов – на другие целевые материалы, 40млн. драмов составили «текущие гранты государственным коммерческим организациям», 21,5 млн. — «пожертвования другим некоммерческим организациям».

В бюджете мэрии множество раз указываются подобные некоммерческие организации, которым были перечислены крупные суммы денег в качестве пожертвований.

Мэрия в прошлом году на газоны выделилаа 313,3 млн. драмов, из них было потрачено 308 млн. И как именно потратили? Очень просто: 205млн. 370тыс. ушло на «пожертвования другим некоммерческим организациям». Для того чтобы создать новые газоны было потрачено 80 млн. драмов — на приобретение материалов. О каких именно организациях идет речь, опять же, информации нет никакой. Точно так же мэрия «оправдала» расходы в 28 млн. драмов, которые ушли на приобретение материалов специального назначения.

С целью предоставления «услуг по обслуживанию мусоропроводов и вывоза строительного мусора» в прошлом году было потрачено 352 млн. 136 тыс. драмов, о том какая именно организация выполнила эти работы, опять же, информации нет. Остается предположить, что речь идет о компании «Санитек».

Для капитального ремонта зданий и построек было выделено 20 млн. драмов, какой именно компании, сайт мэрии умалчивает. То же самое и в случае с общественными туалетами, на обслуживание которых из бюджета мэрии было потрачено 2,4 млн. драмов. Даже нет ни слова о компании, которая предоставила услуги по обезвреживанию и стерилизации бродячих животных, с этой целью было выделено 115 млн. драмов. Остается догадываться, что речь идет о «Юниграф Икс», являющейся партнером мэрии и имеющей монополию в этой сфере.

Столичный муниципалитет выделил 3,7 млрд. драмов на досуг, культуру и религию, из них потрачено было 3,5 млрд. (31,3 млн. — на религиозные и другие общественные услуги). Здесь тоже все весьма подозрительно: в этой части тоже написано: «членские взносы, пожертвования другим некоммерческим организациям».

На собственном «PR»-е тоже мэрия Еревана не экономит: например, для освещения деятельности муниципальных властей в прошлом году было потрачено 47,7 млн. драмов.

На культурные услуги мэрия потратила 3 млрд. драмов, из них 736 млн – на проведение культурных мероприятий. Другой информации нет, написано только, что 698 млн. из этих средств было потрачено н услуги общего характера – 14 млн. на пожертвования, 19,4 млн. на гранты (неизвестно кому), а на 4,4 млн. арендовали недвижимость и оборудование.

В графе культурных услуг говорится и о расходах на зоопарк, для строительных и ремонтных работ которого было выделено 815,5 драмов, потрачено – 733 млн.

Кто стоит за некоммерческими организациями и кто получает эти крупные суммы от мэрии, остается только догадываться. Например, в бюджете на 2016 год такой организацией указывался фонд «Ереван», который в том же году для расходов на охрану окружающей среды получил 214,9 млн. драмов.

Экономист и эксперт по госзакупкам Артак Манукян в беседе с «Аравот», комментируя расходы мэрии, отметил: «Представление данных, в том числе и о поставщиках, является важным и главным смыслом интерактивных бюджетов. Если мы видим лишь расходы, а информация об участниках отсутствует, и они явно не представлены, то это означает бессмысленные инвестиции и отсутствие подотчетности. Борьбы с коррупцией без подотчетности нет».

Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»

21.02.2018г