Армянская Апостольская, Римско-Католическая и Греко-Православная церкви протестуют против решения властей Иерусалима

Радио Азатутюн. Несколько неожиданная новость о протестном мероприятии в Храме Воскресения Христова (храм Гроба Господня) пришла из Земли обетованной. Представители Католической, Греко-православной и Армянской Апостольской церквей, которые ответственны за святилище, сообщили, что храм будет закрыт на некоторое время. Таким образом церкви протестуют против намерений израильских властей проводить новую налоговую политику и отчуждение земель.

«Сегодня я получил поручение от греческой, армянской и католической церквей закрыть храм Гроба Господня, поскольку мэрия Иерусалима требует повышения налогов на церковь», — заявил хранитель ключей от святилища Ваджих Нусейбе.

Храм Гроба Господня считается самым важным святилищем для христиан всего мира. Он разделен между несколькими христианскими церквами: за святилищем присматривают, а также отправляют в нем ритуалы православные, католики, последователи Армянской Апостольской Церкви, копты, ассирийцы и эфиопы.

Христианские церкви считают налоговые нововведения «беспрецедентным давлением на христиан на Святой Земле».

Фото — Радио Азатутюн