Турция обратилась к Чехии с просьбой о выдаче лидера сирийских курдов Салиха Муслима

Радио Свобода. Турция официально обратилась к чешским властям с просьбой о выдаче лидера курдской общины Сирии Салиха Муслима. Заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг сказал, что Салих Муслим, бывший сопредседатель партии «Демократический союз» (PYD), предстанет перед пражским судом 26 февраля.

Муслим был задержан в Праге 24 февраля по запросу Анкары. «Демократический союз» обвинил Турцию в «аресте лица, которое не является ее гражданином… без каких-либо юридических обоснований».

Турция потребовала выдачи Муслима после того, как турецкий суд обвинил его в «нарушении единства государства и страны» и других правонарушениях. «Демократический союз», который Турция считает «террористической группой», является основной политической курдской силой на севере Сирии. В прошлом году Муслим ушел в отставку с поста сопредседателя, но остался влиятельным политиком.

Анкара считает «Демократический союз» филиалом Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической организацией в Турции и Евросоюзе.

Фото — Радио Свобода