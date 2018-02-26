Будем ли мы жить в стране, о которой мечтаем?

Мы уже слишком много говорили о новой Конституции, парламентской Армении и предстоящих ожидаемых и непредвиденных явлениях, но, вместе с этим, не все пока ясно, потому что с апреля мы будем иметь совершенно новую, незнакомую нам Армению.

Пока никто не знает, станет лучше или хуже. Оппозиция в основном охаивает новую Конституцию, утверждая, что РПА и президент-республиканец выдвинули ее, чтобы продлить собственную и власть действующего президента.

Дашнаки говорят, что мы с самого начала должны были быть парламентской страной. Чтобы не погрешить против истины, следует упомянуть, что Дашнакцутюн всегда, еще до вступления в коалицию с властью, была сторонницей парламентской республики.

Короче говоря, с апреля мы будем жить в совершенно новой стране, и даже трудно предположить, какой будет эта страна – настолько много есть вариантов и настолько они различны, и самым реальным из вариантов будет тот, которого мы окажемся достойны.

Мы говорим, что с апреля будем жить в совершенно новой стране, но какой бы новой страна ни стала согласно своей Конституции, ее жители останутся прежними. И качество страны будет определяться не столько качеством Конституции, сколько качеством ее граждан, и не столько устоями и традициями парламентской республики, сколько нами самими. И если мы сами будем достойны лучшего и совершенного государства, и будем предпринимать в этом направлении все от нас зависящее, то и жить будем в условиях лучшего государства, нежели нынешнего. И в этом случае будет совершенно несущественно, президентская у нас страна, или парламентская.

Одним словом, все будет зависеть не столько от Конституции и изменений, которые несет с собой новая Конституция, сколько от нас лично, потому что лично мы будем строить эту «парламентскую республику».

В условиях новой Конституции и парламентского государства потребуется тесное сотрудничество не только премьер-министра, президента и парламента, но и сотрудничество вышеперечисленных и граждан – на самом высоком уровне. Говоря «самый высокий уровень», мы имеем в виду осознанное и целенаправленное сотрудничество государства и граждан.

Словом, мы должны попытаться иметь такую страну и родину, о которой мечтали на протяжении лет. То есть, мы наконец-то должны осознать и понять, что такую страну строят всем народом – премьер-министром, президентом, депутатами, народом и всеми вместе. В случае Армении очень важное значение имеет также и участие Диаспоры.

Говорим «Сингапур», приводим названия других состоявшихся государств, но настало время, чтобы мы поняли, что идеальное или сравнительно успешное государство строятся властями не в одиночку, а вместе с гражданами, в том числе и с оппозицией.

Говорим «идеальное государство», но факт то, что идеального государства не существует. Во всем мире. Даже самые могущественные и лучшие государства мира не идеальны и не безукоризненны. Просто под словосочетанием «хорошее государство» мы имеем в виду достойное нас нормальное государство. А то, что мы достойны нормального государства, это факт, тем более что мы ничем не хуже любого другого народа, имеющего нормальное и приличное государство.

То есть, чтобы быть нормальным государством, делать все от них зависящее должны не только исполнительные власти и депутаты, не только граждане, но также и оппозиция. То есть – все.

Не согласные со мной, возражая, скажут, что если все перечисленные мной категории граждан делали бы все от них зависящее, мы давно имели бы нормальное и образцовое государство. Вы очень правильно угадали. Действительно имели бы. Но если не имеем, это вовсе не значит, что у нас не было возможностей и условий.

Все у нас было, кроме бурного и единого желания. Желание, конечно, было у нас всегда, но наши желания во многих случаях не только не были едиными, но и значительно отличались друг от друга. Точнее, друг от друга отличались не желания, а желающие.

И если и бывали следы и проявления единства и единения, то они в основном шли из Диаспоры, точнее – из Диаспоры были сигналы и инициативы. И в ближайшем будущем и впоследствии это – единственный вариант: то есть, все видения по оздоровлению Арцаха, Армении и в целом армянства связаны золоченой цепью единства Армения-Арцах-Диаспора.

Иного пути у нас нет.

Воскан ЕРЕВАНЦИ

Газета «Аравот»

24.02.2018г